Kevin førte i sin debut

En drengedrøm blev opfyldt for Kevin Magnussen, da den 28-årige dansker søndag aften debuterede i Indycar på en rigtig klassiker inden for amerikansk motorsport, Road America i Wisconsin.

Som vikar for den skadede svensker Felix Rosenqvist fik Magnussen chancen Arrow McLaren.

Miraklerne udeblev, men det ville også være for meget at forlange en debut, som da danskerens senest kørte for et McLaren-team …

En startplacering som 21’er endte med en død Chevrolet-motor efter 34 af 55 omgange, så Magnussen gennemførte ikke.

Han fik dog lov til at prøve noget, som aldrig skete i 120 Formel 1-grandprixer.

Nemlig at føre!

Arrow McLaren valgte at gamble med strategien under en af løbets adskillige safetycars og beholde Magnussen ude, mens hovedparten af feltet tog et billigt pitstop.

Det forfremmede danskeren til førstepladsen, som han forsvarede over nogle omgange efter genstarten.

Indtil videre er der tale om en engangsoptræden, men det er ingen hemmelighed, at racerkøreren gerne en dag vil køre i klassen på fuld tid.

- Indycar er højt på min liste, og jeg har altid været en fan, så jeg vil gerne prøve det, sagde Kevin Magnussen til Ekstra Bladet sidste år, da exiten fra Haas var en realitet.

Lige så stort et løb Le Mans er, og lige så interessant projektet med Peugeot bliver, er motorsport, hvor man ikke skal dele sin bil med andre noget særligt.

Kevin Magnussen lå i den tunge ende i det meste af løbet, men prøvede også at føre undervejs. Foto: Brian Spurlock/Getty Images

Udfordringen bliver, at der ligesom i Formel 1 efterhånden kun er få sæder i Indycar, som ikke kræver anseelige sponsorbeløb for at sikre et sæde.

Som 28-årig har Magnussen dog alderen på sin side, og denne sæson hos Chip Ganassi Racing i IMSA gør kun hans navn endnu større i USA.

Danskerens mentalitet passer godt til de gammeldags amerikanske baner, og han fik vist sig lidt frem.

Udover omgangene i front holdt han bilen sådan nogenlunde på vejen uden alvorlige afkørsler. Det samme kan ikke siges om eksempelvis Nascar-legenden Jimmie Johnson og den tidligere F1-kører Marcus Ericsson, som begge fremprovokerede safetycars efter kørefejl.

Kevin Magnussen blev kastet ud i den dybe ende, og selv om han ikke crawlede løs, kunne han svømme.

Sølle 14 omgange fik han, før det var tid til tidtagning, og derefter yderligere 12 før selve løbet.

- Nej, jeg er ikke klar, grinede danskeren til amerikansk tv på startgridden.

- Det er en stor udfordring at hoppe ind i en vild racerbil som den her. Det har været ret sjovt.

- Det svære er at finde grænserne i bilen på så kort tid. Hvis du har en testdag, kan du køre forbi dem og tage en tur gennem gruset, hvis du overskrider dem. Men her under træning kan du ikke overtræde dem.

- Man skal bygge op meget langsommere uden at have ret meget tid. Det har været det sværeste. Det er ikke en let bil at køre.

Kevin Magnussen fik ikke lang tid til at vænne sig til en ny biltype, før det blev alvor. Foto: Brian Spurlock/Getty Images

Alex Palou vandt REV Group Grand Prix på Road America efter den førende Josef Newgarden til allersidst også fik motorproblemer. Romain Grosjean blev femmer.

Indycar kører næste gang 4. juli. Samme weekend skal Kevin Magnussen i aktion på Watkins Glenn sammen med Renger van der Zande for Chip Ganassi Racing.

