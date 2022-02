Kevin hemmelig gæst til test

Med sin ujævne overflade er Sebrings korte banelayout et passende sted at forberede sig til Indycar-premieren på bybanen i St. Petersburg, hvorfor 30 Indycar-kørere var i aktion her til den officielle test.

Testen var lukket for offentligheden, men det slap alligevel hurtigt ud, at Chip Ganassi Racing havde indbudt en særlig gæst.

Kevin Magnussen fik nemlig 136 omgange i den forsvarende mester Álex Palous racer. Testreglerne i Indycar er noget mere lempelige end i Formel 1, så mens kørerne kun må få en dag i bilen til den officielle test, må deres biler godt køres af andre.

Danskeren fik til opgave at teste en række forskellige opsætninger af chassiset.

- Vi havde en fantastisk dag med Kevin. Vi har længe gerne villet have ham til at køre i vores Indycar. Vi har bare ikke kunnet få vores kalendere til at passe sammen, men det lykkedes endelig. Han gjorde det fantastisk i bilen, siger Chip Ganassi Racing-teamchefen Mike Hull ifølge Racer.

Testdagen handlede mere om teknisk feedback end hurtige omgange, hvilket også kunne aflæses på tiderne, hvor Magnussen lå sidst.

- Det er altid fantastisk at køre en Indycar; det er et bæst af en racerbil. Det bliver ikke meget vildere end Sebring, så jeg nød det virkelig. Og jeg har set frem til at køre Ganassis Indycar.

- Jeg har før kørt en Indycar, men det har været fantastisk at få denne mulighed, og vi fik virkelig testet meget i dag. Fik data på mange forskellige ting, hvilket var målet med dagen, siger Magnussen ifølge Racer.

Christian Lundgaard var også i aktion til den officielle test. Foto: Penske Entertainment/Chris Owens

Sidste sommer debuterede han i den amerikanske klasse, da Arrow McLaren pludselig manglede en reserve for den skadede Felix Rosenqvist, og han blev kastet for løverne uden forberedelse.

I denne sæson har Magnussen en aftale med Chip Ganassi Racing om de fire længste IMSA-løb, hvor man benytter tre kørere, og teamet har indsat en ekstra bil.

Samtidig går han og venter på, at Peugeot har færdigudviklet sin 9X8 og træder ind i WEC-mesterskabet. Magnussens treårige aftale med franskmændene er også største hæmsko for drømmen om på sigt at køre Indycar.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har der været interesse fra flere Indycar-teams, men alle ønsker længerevarende aftaler, hvilket kolliderer med Peugeot-kontrakten.

Som dansk motorsportsfan er der dog masser af grunde til at følge Indycar i denne sæson.

Christian Lundgaard er i gang med de sidste forberedelser til sin første rigtige sæson i Indycar. Foto: Penske Entertainment/James Black

Christian Lundgaard tørner ud for RLL Racing, mens Christian Rasmussen debuterer i klassen lige under, Indy Lights.

Den danske rookie havde umiddelbart en udramatisk test og var på niveau med sine erfarne teamkammerater. På de uofficielle tider var Lundgaard en tiendedel efter Graham Rahal og en hundrededel efter Jack Harvey.

Indycar-sæsonen begynder 26.-27. februar i Florida.

