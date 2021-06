Kevin kørt af i hæsblæsende afslutning

Ovenpå den længe ventede sejr for to uger siden i Detroit for Chip Ganassi Racing blev det hverdag igen for Kevin Magnussen og Renger van der Zande i den amerikanske IMSA-serie.

Som løbene i amerikanske sportsvogne er flest, blev det en hæsblæsende afslutning, efter en safetycar samlede feltet med en lille time igen af de seks timer på den klassiske Watkins Glen i staten New York.

Desværre for det hollandsk-danske makkerpar så de aldrig det ternede flag.

Efter 199 omgange omgange på løbets allersidste blev Kevin Magnussen påkørt bagfra af den tidligere Formel 1-kører Kamui Kobayashi i Cadillac #48.

Dommerne gav japaneren skylden, hvilket ikke hjælper Chip Ganassi Racing det store …

Mazda vandt for første gang i år i DPi-klassen, hvor Acura-Honda ellers så ud til at have overtaget.

Hele afslutningen blev et spørgsmål om benzinøkonomi, og hvorvidt der var nok i tanken til at gennemføre. Flere biler løb sågar tør efter det ternede flag; så tæt var det.

Allerede næste weekend køres der igen på Watkins Glen - blot en kortere distance. Foto: Chip Ganassi Racing

Renger van der Zander havde kvalificeret Chip Ganassis Racings Cadillac med nummer 01 på tredjepladsen. Hollænderen startede bag rattet, og længe lignede det en podieplacering til duoen.

Faktisk var Kevin Magnussen hele oppe som toer med, da en safetycar med en lille time igen gav travlhed hos de regnestærke ingeniører i garagen.

Løbet blev givet frit med lige et par minutter mere tilbage, end man normalt kan køre med et stint.

Sidste pitstop-runde havde kostet Magnussen andenpladsen, så han lå treer ved genstarten.

Placeringen var han nødt til at opgive mod slutningen og lod sig falde tilbage til femtepladsen, da teamet gav ham besked på at spare benzin ganske enkelt for at kunne gennemføre.

Det var placeringen, han lå på, indtil Kobayashi ville det være anderledes …

Farten var der til et podie, men uheldet var igen ude for Renger van der Zande og Kevin Magnussen. Foto: Chip Ganassi Racing

Siden Kevin Magnussen forlod Formel 1, har ikke han ikke haft så travlt som i de seneste uger.

Efter den længe ventede sejr i Detroit for Chip Ganassi Racing blev danskeren kaldt ind som vikar for den skadede Felix Rosenqvist til en uventet Indycar-debut for Arrow McLaren.

Han fik ikke meget til at fordøje oplevelsen, før han hastede til Portugal til Le Mans-test sammen med sin far Jan Magnussen og Anders Fjordbach.

Her skulle han første gang prøve den LMP2-racer, som bliver vært for Magnussens familieeventyr til august.

Renger van der Zande var med til samme test hos et rivaliserende team og sammen tog de via et pitstop i hans hjem i Amsterdam tilbage til USA.

Allerede næste lørdag køres der igen i DPi-klassen i IMSA.

Igen på Watkins Glen i staten New York, men denne gang et sprintløb på to timer og 40 minutter.

Der blev også kørt Formel 1 i weekenden. Her blev det til en ny lussing til Lewis Hamilton.