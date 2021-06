Kevin Magnussen debuterer i Indy-car

Kevin Magnussen vikarierer for svenske Felix Rosenqvist i weekendens Indycar-løb

En af Kevin Magnussens store drømme er en dag at få lov til at køre Indycar. Det fortalte han Ekstra Bladet for en måneds tid siden, da han gæstede det berømte Indianapolis 500.

Den drøm glippede til denne sæson, hvor den i stedet står på race i den amerikanske IMSA-serie - og dog. For den 28-årige dansker kommer faktisk i action i en af de hurtige biler allerede i den kommende weekend, hvor den står på race i Elkhart Lake i Wisconsin.

Kevin Magnussen skal her tørne ud som afløser for svenske Felix Rosenqvist, der ved løbet i Detroit i weekenden kørte voldsomt galt. Svenskeren har det efter omstændighederne godt, men han er altså ikke blevet clearet til at føre sin Arrow McLaren-racer i weekenden. Det bekræfter Arrow McLaren i en pressemeddelelse.

Derfor skal Kevin Magnussen for et enkelt løb altså køre mod Chip Ganassi, som han ellers tjener sine penge hos til dagligt. Der er dog helt rene linjer, da Chip Ganassi Racing selv har godkendt aftalen.

- Jeg debuterer i Indycar i denne weekend i Arrow McLaren. Jeg vikarierer for Felix Rosenqvist, mens han kommer sig fra weekendens crash.

- Det er en stor udfordring at hoppe lige ind i et løb, når jeg aldrig har kørt en Indycar før, men jeg kunne ikke sige nej til muligheden, skriver Kevin Magnussen på Twitter.

Kevin Magnussen debuterer i Indycar med en frisk sejr i bagagen. Den kom i hus ved det seneste IMSA-løb, der som Indycar-løbet blev afholdt i Detroit.

Kevin Magnussen kan første gang hoppe i cockpittet Arrow McLarens Chevrolet fredag, hvor der er fri træning. Der er kvalifikation lørdag efterfulgt af den sidste træning, inden selve løbet bliver kørt på søndag.