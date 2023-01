Kevin Magnussen skal opereres

De siger, at stridsøksen er begravet, men når Kevin Magnussen næste år får Nico Hülkenberg som teamkammerat, skal han stå tidligt op, hvis han vil blive ved med at være holdets stjerne

Kevin Magnussen er på deltagerlisten i denne måneds racerløb i Daytona, men det bliver nok ikke muligt for den danske Formel 1-kører at deltage alligevel.

Det er et håndled, der driller og skal opereres.

Det vil kræve nogle ugers pause, men det vil ikke gå ud over Formel 1-sæsonen for Haas. Det siger Kevin Magnussen i en pressemeddelelse.

- Jeg havde et ømt håndled, så jeg gik til lægen for at få set nærmere på det. De fandt en cyste, som skal fjernes nu, så jeg kan være klar til Formel 1-sæsonen.

- Det er en harmløs procedure, men jeg er formentlig nødt til at hvile mig i nogle uger bagefter. Jeg er nødt til at vente at se, hvad lægerne siger. Men det usandsynligt, at jeg deltager i Daytona, siger Kevin Magnussen.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Det var meningen, at Kevin Magnussen skulle have kørt løbet i Daytona sammen med sin far, Jan Magnussen, for MDK Motorsports.

Far og søn deltog også sammen i et 12-timers-løb i Abu Dhabi i december.

- Det er en ærgerlig situation for os, men vi støtter Kevin, siger holdejer og racerkører Mark Kvamme.

Løbet i Daytona hedder The Rolex 24 og afvikles 28. januar.