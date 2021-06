Kevin Magnussen: Tankerne er hos Christian

Dagen, hvor billederne af den livløse Christian Eriksen gik verden rundt, og de danske EM-drømme led et alvorligt knæk, leverede en anden af Danmarks helt store sportspersonligheder sin første sejr i otte år.

Seks timer mod vest triumferede Kevin Magnussen sammen med teamkammeraten Renger van der Zande og Chip Ganassi Racing i Detroit Grand Prix.

Kevin Magnussen kørte både på sejrens adrenalin og podiets champagne, da Ekstra Bladet fangede ham på telefonen fra USA.

Alligevel gik de første tanker til Christian Eriksen.

- Jeg sad og så kampen, så jeg var fuldstændigt samme sted, som alle andre danskere og folk verden over, siger den 28-årige dansker.

- Det er det mest ubehagelige sportsøjeblik, jeg kan huske. Altså, det har været andre, men det var meget ubehageligt.

Ordene kommer vel at mærke fra en mand, som dyrker en sport, hvor livet er indsatsen, og som konkurrerede, da Jules Bianchi forulykkede på Suzuka, og Antoine Hubert omkom på Spa.

- Chokket var kæmpestort, og man tænker, at det ikke kan være rigtigt. Jeg var sindssygt glad for, at han lader til at være okay.

'Det er ligegyldigt'

De kendte ikke hinanden personligt og havde kun skrevet lidt sammen om at komme på besøg til fodbold eller Formel 1.

- Men det er sådan set ligegyldigt, når der ligger en mand med familie og børn foran hele Danmark, siger Magnussen.

De tanker blev lukket ude, som visiret på hjelmen kort efter lukkede, og Kevin Magnussen satte sig på rattet for at eksekvere sin pole-position sat på den vanskelige Belle Island-gadebane i Detroit.

Danskeren lå i spidsen i løbets første 55 minutter, før teamkammeraten Renger van der Zander forsvarede positionen i de sidste 45.

- Det føles fantastisk. Det er sjoveste, jeg har haft ... Undskyld, jeg har lige talt engelsk i det meste af en time og drukket en flaske champagne, så jeg kan næsten ikke snakke dansk. Og det skriver du bare, griner Kevin Magnussen.

- Det viser, hvad det handler om det hele. Min drøm har altid været Formel 1. Jeg føler mig priviligeret, lykkelig og heldig over at have fået chancen og oplevet det, men jeg må sige, at det er fandeme sjovere lige nu, end jeg har haft det længe.

Fejlfri weekend

Efter en række uheldige løb, hvor sejre i ikoniske løb som Daytona og Sebring gled ud af hænderne på Magnussen og Chip Ganassi Racing, leverede han en fejlfri weekend, som tyder godt for fremtiden hos Peugeot.

- Det var en ny bane og ikke en nem bane, som var virkelig udfordrende. Jeg fik god vejledning af teamet, og min teamkammerat Renger har været fantastisk i forhold til at få mig på sporet.

Kevin Magnussen og Renger van der Zande fejrer deres første sejr sammen. Foto: IMSA

- Jeg har en perfekt støtte i ham, også når jeg overlader bilen, så er den i de bedste hænder. Jeg kan trygt gøre det, selv om man sveder lidt, når man ikke selv er i bilen. Det skal jeg stadig lige vænne mig til.

- Det er fedt, og det er en ny følelse at være på et team, hvor det hele ikke handler om en selv. At man deler sejren, og ligesom har den teamfølelse. Det har jeg aldrig prøvet før. Selvfølgelig er man også et hold i ‘single seaters', men det er køreren, som får al æren. Det er dejligt, men det er det også at kunne juble som team og have nogen at dele med, siger Magnussen.

Næste opgave venter om to uger, hvor der køres 6-timers løb på Watkins Glen i staten New York.

