Kevin Magnussen vinder millionstrid mod eksmanager

Kevin Magnussen har vundet en årelang millionstrid mod sin eksmanager.

Han slipper for at betale 20 procent af sine bruttoindtægter fra 2015 til 2021 til Dorte Riis Madsen, slår Østre Landsret fast i en dom.

Tidligere mente Københavns Byret, at Kevin Magnussen derimod var forpligtet til at betale sin manager.

Samtidig har landsretten dog bestemt, at han skal acceptere, at hun har en ejerandel på 20 procent af anparterne i et selskab, som Kevin Magnussen og Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen konstruerede i forbindelse med et sponsorat.

På grund af udfaldet har landsretten bestemt, at Dorte Riis Madsen skal betale racerkøreren 540.000 kroner i sagsomkostninger.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kevin Magnussen, og han har ikke ønsket at kommentere dommen.

Retssagen startede tilbage i 2017, hvor Dorte Riis Madsen stævnede Kevin Magnussen for at have misligeholdt deres kontrakt og uretmæssigt brudt den tilbage i 2015.

Omvendt beskyldte racerkøreren sin manager for at have svigtet sit manageransvar, da han var tilknyttet F1-teamet McLaren.

På den økonomiske front mente Kevin Magnussen, at hun fraskrev sig at få udbetalt 20 procent af Kevin Magnussens indkomst som racerkører, da hun blev indsat og betalt som direktør i Kevin Magnussens anpartsselskab, som han og Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen havde stiftet, da Magnussens karriere tog fart.

Københavns byret gav Dorte Riis Madsen ret i en række punkter, selvom Magnussen, der blot var 15 år ved manager-aftalens tilblivelse, forklarede, at han ikke vidste, hvad han skrev under på. Han ankede, da byrettens dom faldt i 2018.

Nu har Østre Landsret givet ham en reel sejr, og dommen kan som udgangspunkt ikke ankes.

