Kevin med milepæl

Han har længtes efter det i mange sæsoner i Formel 1.

Følelsen af både at være hurtigst og først.

Kevin Magnussen har nu scoret sin første pole-position i IMSA for sit team Chip Ganassi Racing.

På Belle Isle Park i Detroit i USA kørte han pole-omgangen på et minut og 20,031 sekunder.

Det var 0,021 sekunder hurtigere end Mazda Motorsports' Harry Tincknell, skriver IMSA på sin hjemmeside.

Den tidligere Haas-kører var hurtigste mand i tidtagningen. Foto: Richard Prince

- Sving et og to er en stor del af banen, og en del jeg glædede mig til at komme igennem, siger Kevin Magnussen.

- Det har været en meget stærk del af mine omgange indtil videre i weekenden.

- Det er en meget vanskeligt bane at køre, fordi der er så ujævnt flere steder.

Selve løbet lørdag aften bliver årets korteste. Det er en sprint på 100 minutter.

Magnussen begynder i bilen, som han deler med hollandske Renger van der Zande.

Kevins tidligere makker, Romain Grosjean, trodser løfte til fruen - læs mere her.