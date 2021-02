Kevin mere stresset end nødvendigt

Det kræver lidt tilvænning at gå fra Formel 1's sprintløb til 24 timers-seancer

I så mange år har Kevin Magnussen koncentreret sig om løb på højst to timer.

Nu skal han gange det tal med helt op til 12 - eksempelvis som i debuten i Daytona.

Nok sidder han selvfølgelig ikke i bilen et helt døgn, men det kræver alligevel en del at omstille sig, fortæller Kevin Magnussen i et stort interview, før det går løs med Sebring-racet, der varer 12 timer.

- Jeg er vant til løb af maksimal to timers varighed, så man skulle aldrig tænke tyve timer frem. I løbet af Daytona følte jeg, at jeg blev mere stresset end nødvendigt. Man skal bare være stabil, siger Magnussen til IMSA-seriens hjemmeside.

- Selvfølgelig skal man være hurtig, men man skal ikke stresse over en masse ting i de første timer af løbet.

- Jeg skal nok lige vænne mig til at tænke på racet som en helhed. Det gør dog ikke noget, hvis jeg stresser en smule, for det betyder bare, at jeg har fart på og skynder mig, lyder det selvsikkert fra Magnussen.

Sebring køres i midten af marts, og det giver Kevin Magnussen lidt tiltrængt tid hjemme med familien, der i januar blev udvidet med datteren Laura, der ligesom sin far har fart på - i hvert fald ankom hun noget før, de havde forventet.

Udover den anderledes løbsform, så har den danske racerkører også lagt mærke til en anden ting, der adskiller Formel 1 og hans nye legeplads. Det handler simpelthen om humøret.

- Folk smiler, og man kan mærke, at det er en anden atmosfære. Det er bare et meget gladere sted. Formel 1 er meget, meget konkurrencepræget, og IMSA er også super konkurrencepræget, det er bare anderledes.

