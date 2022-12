Kevin og farmand langt fra sejren

Racerkørerne Kevin Magnussen og Jan Magnussen stillede søndag op sammen i et 12-timersløb i Abu Dhabi.

Far og søn deltes om pladsen på førersædet med amerikanske Mark Kvamme.

Trioen stillede op for holdet MKD Motorsports i en Ferrari 488 i GT3-klassen, hvor de måtte nøjes med en syvendeplads.

- Det har været fedt at bruge en weekend på den her måde med min far.

- Vi fik en masse sjov ud af det. Vi har talt om racerløb hele vores liv. At vi kunne gøre det her sammen, betyder, at vi kan komme et niveau dybere, hvilket er fedt, siger Kevin Magnussen til løbets hjemmeside.

Sejren gik til Antonio Fuoco, James Calado og Alessandro Pier Guidi, der ligesom Magnussen-klanen kørte i en Ferrari 488. Vindertrioen nåede at gennemføre 355 omgange på banen - to mere end Magnussen-bilen.

I alt stillede 34 biler til start i søndagens racerløb fordelt på forskellige klasser.

Det er blot tre uger siden, at Kevin Magnussen senest var i Abu Dhabi i forbindelse med afslutningen på Formel 1-sæsonen.

Tidligere på året stillede Kevin Magnussen også op sammen med sin far i Le Mans, hvor de endte på 17.-pladsen i LMP2-klassen.