Kevin på bar bund: Alt er nyt

Ydmyghed er et nøgleord, som Kevin Magnussen skal lære nye biler og en helt anden disciplin inden for motorsport at kende. Men det er noget fedt over at være rookie igen, synes han

DAYTONA BEACH (Ekstra Bladet): Udefra ser det noget mere kaotisk ud.

Et pitstop i Formel 1 er en maskine, hvor de mest velsmurte udføres på under to sekunder.

Når Kevin Magnussen i weekenden gør sin debut i amerikanske prototyper (DPi) til de 24 timer i Daytona, varer et stop ti gange så lang tid, når kun fire mekanikere fra Chip Ganassi Racing skal både tanke og skifte dæk.

Skal kørerne også byttes ud, kan det for alvor gøre ondt på stopuret, hvis ikke alt forløber præcist som planlagt.

Kevin Magnussen fortæller detaljeret og passioneret om, hvor teknisk et kørerskift rent faktisk er, og hvorfor det har været så vigtigt at træne før de 24 timer på Daytona International Speedway.

Han kan nemt være skyld i at dyre sekunder bliver tabt, hvis timingen ikke sidder i skabet.

Men efter syv-otte år med al fokus på Formel 1 nyder den 28-årige dansker udfordringen.

Følelsen at blive kastet ud i den dybe ende og skulle lære noget nyt.

Det kan meget vel være, at hans navn er et af de største på plakaten, og det er det. Selv her i på Daytona International Speedway i ‘The World Center of Racing’, skiller Formel 1-kørere sig ud.

Men Kevin Magnussen er meget bevidst om alt det, han endnu ikke har styr på.

Daytona byder på en helt ny udfordring for Kevin Magnussen, og han nyder den. Foto: Richard Prince

Denne weekend er han rookie igen.

- Man skal ikke komme fra Formel 1 og tro, at man kan det hele. Tværtimod. Der er sindssygt meget, du ikke ved. Man skal være åbensindet, klar til at lære nyt og acceptere, at man er nybegynder. Det er så meget, du ikke kan sammenligne eller overføre fra Formel 1, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Du kan gå rigtig galt i byen, hvis du kommer her og tror, at du ved alt. Sådan fungerer det ikke.

- Alt, hvad jeg rører ved, er nyt. Jeg synes, det er spændende virkelig at blive kastet ud på dybt vand, at skulle lære alt forfra og være nybegynder igen. Udfordringen er fed.

Kontrasten til Formel 1 er stor. Her er ingen avanceret aerodynamik, hybridmotor-enheder og dæk, der skal ind i vinduet.

Derimod en kæmpestor amerikansk V8-motor på 5,5 liter, Michelin-dæk der fungerer fra første omgang, og så er langdistanceløb en helt anden disciplin inden for motorsport.

- Jeg tror, den største udfordring har været den tekniske. Jeg er virkelig på bar bund og starter forfra med at lære. Jeg kender Formel 1-biler vanvittigt godt efterhånden, men det er bare andre biler, man arbejder anderledes med dem, og der er andre systemer.

- Jeg er vant til at kunne ændre på ting, som man ikke længere kan - og omvendt. Det tager tid at lære at udnytte og bruge fuldt ud. Bare en ting som, at der er traction control (anti-hjulspin). Det har jeg aldrig arbejdet med før, siger Kevin Magnussen.

Der er meget at lære for Kevin Magnussen, som før sit første rigtige løb har kørt en enkelt privat testdag plus sidste weekends 'Roar' før de 24 timer på Daytona, hvilket var kombineret test og kvalifikation. Foto: Richard Prince

