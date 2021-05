Kevin på Indy-visit: - Det SKAL jeg prøve

Kevin Magnussen dukkede op til træningerne før Indianapolis 500; et løb og en serie, som han bare vil prøve en dag

Sideløbende med Monacos Grand Prix afvikles et af andet af verdens største motorløb; Indycars Indianapolis 500, hvor kvalifikationen til næste uges løb indledes lørdag aften.

Paddocken fik en overraskende gæst under træningen, da Kevin Magnussen havde taget turen ned fra Ohio efter søndagens dramatiske IMSA-løb.

Arbejdsgiver Chip Ganassi har hovedkvarter i Indianapolis, og CGR’s biler dominerer træningen.

Turen har kun skærpet danskerens lyst til at prøve kræfter med det ikoniske løb, som er en del af motorsportens Triple Crown.

- Jeg har altid sagt, at jeg ville prøve kræfter med Indycar en dag. Jeg stillede mig midt i pitlanen, du ved, kun fem-ti meter fra, hvor bilerne kører forbi med næsten 400 km/t. Med kun en halv meters mur som adskillelse mellem bilerne og mig, siger Magnussen til Racer.com.

- Og så ser du bilerne køre med fuld gas uden at slippe speederen på vej ind i sving et. Det er bestemt noget, som jeg skal prøve en dag, siger han.

Kevin Magnussen har fokus på sportvogne i de kommende år, men en dag vil han sidde i en Indycar. Foto: Richard Prince

- Selv om de kører med fuld gas hele omgangen, er der så meget teknik i det. Alle de små input,det er meget mere i detaljen end at køre en racerbil på en normal bane. Du skal være så præcis.

- Det siger jeg uden at have kørt på en ovalbane eller på Indianapolis, men sådan ser jeg det. Det sker med små 400 km/t., og det er så fascinerende. De racer mod hinanden samtidigt med den fart og mure så tæt på banen. Ret fabelagtigt, siger danskeren.

- Husk at jeg er stadig bare en motorsportsfan. Jeg elsker racing, og Indycar er en af de former, som jeg finder cool og interessant. Jeg ville elske at prøve det.

- Jeg glæder mig vildt over, hvad jeg har gang i og hvad jeg skal lave med Peugeot og til Le Mans, men jeg er stadig ung, og der er mange år i mig endnu.

- Der er mange ting, som jeg gerne vil nå, før jeg lægger hjelmen på hylden, og Indy 500 er bestemt en af dem, siger Magnussen.

Hans tidligere teamkammerat Romain Grosjean kører ikke løbet, fordi han springer over alle ovalbanerne. De er farligere end almindelige baner, og det var kompromisset med fruen efter ulykken i Bahrain.

I stedet afløser Pietro Fittipaldi, som han også gjorde hos Haas.

Alder er ingen hindring til Indy 500, hvor Kevin Magnussens 40-årige kollega Scott Dixon fra Chip Ganassi er blandt favoritterne, og hvor deltagerlisten tæller kørere som 45-årige Juan Pablo Montoya.