Kevin sælger sin luksuslejlighed

Lige præcis ét år.

Så længe har racerkører Kevin Magnussen haft nøglerne til en over 100 kvadratmeter stor luksuslejlighed midt i København, men nu skal han atter til at bestille en flyttebil og pakke trofæerne ned i flyttekasser igen: Formel 1-køreren har nemlig netop sat hjemmet til salg.

Det skriver boligvisningssiden Boliga.dk.

Den 28-årige motorsportsstjerne købte lejligheden i sommeren 2020 for 8,5 millioner kroner, men nu er den altså allerede til salg igen hos liebhavermæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen - som også solgte lejligheden til Magnussen sidste år - med en pæn prisstigning oveni hatten.

For at få dit navn på skødet til den eksklusive lejlighed - som ligger tæt på Marmorkirken og Amalienborg - skal du kunne punge ud med lidt under ti millioner kroner, som den er til salg for denne gang.

Dyre kvadratmeter i dyrt område

'Ingen smalle steder'. Sådan bliver lejligheden beskrevet i salgsopstillingen, og de over 100 kvadratmeter byder da også på luksuriøse indslag som Poggen Pohl-køkken, New Yorker-vibes og lyddæmpende vinduer.

Der er heller ingen smalle steder hos Magnussens naboer - København K er nemlig den næstdyreste bydel i hovedstaden.

Ifølge Boliga.dks salgsdata blev ejerlejlighederne i området i gennemsnit solgt for 61.491 kroner pr. kvadratmeter i det første halve år af 2021. Det er kun overgået af Nordhavn, hvis nybyggede lejligheder øger kvadratmeterprisen med et par tusinde.

Kevin Magnussens lejlighed ligger dog et godt stykke over gennemsnittet med en kvadratmeterpris på lidt mere end 84.000 kroner.

2021 kan altså vise sig blive et godt år på boligfronten for Kevin Magnussen, men også på karrierefronten: Magnussen skal nemlig køre 24-timers løbet Le Mans med sin far Jan Magnussen, som er en garvet racerkører.

