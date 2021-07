Kevin tilbage på podiet

Mesterskabschancen for Kevin Magnussen, Renger van der Zande og Chip Ganassi Racing lever stadig i IMSA’s store DPi-klassen efter en andenplads natten til lørdag dansk tid på Watkins Glen.

Danskeren kvalificerede Cadillac #01 som nummer tre og med Renger van der Zande bag rattet krydsede den målstregen som toer bag brasilianerne Pipo Derani og Felipe Nasr i Cadillac #31.

For en uge siden blev Kevin Magnussen kørt af på sidste omgang af et seks timers-løb. Denne weekend kørt man på samme bane, men i en sprintudgave på to timer og 40 minutter, og som solen var ved at gå ned.

Teamet havde lært lektien.

Sidste weekend skulle man strække sidste stint og var ved at løbe tør for benzin, hvilket kostede en podieplacering.

Denne gang under en sen safetycar valgte Chip Ganassi Racing at opgive sin placering på banen for at tage et ekstra pitstop og putte lidt mere i tanken.

Denne gang kvalificerede Kevin Magnussen bilen, men Renger van der Zande (billedet) kørte den over stregen. For en uge siden var det omvendt. Foto: Chip Ganassi Racing

Ved genstarten lå Renger van der Zande derfor sidst af DPi-bilerne, men kunne angribe.

- Jeg overhalede alle op til P2, så det var virkelig cool. Vi ville vinde og gav det alt, men vi var lidt uheldige med trafikken, og bilen var ikke fantastisk til allersidst, men stadig nok til at lukke hullet. Kevin gjorde det godt denne weekend, forhåbentlig næste gang, siger Renger van der Zander, som sluttede halvandet sekund efter vinderne.

Kevin Magnussen var i noget bedre humør end i søndags, hvor han sluttede sit løb stående i gruset efter at være blevet ramt bagfra af Kamui Kobayashi på den 199. ud af løbets 200 omgange.

Men han havde intet at udsætte på den tidligere japanske Formel 1-kørers kørsel, om end sammenstødet betød en skuffende sjetteplads i løbet, hvor Chip Ganassi-bilen indtil allersidst lå til minimum en tredjeplads.

- Jeg skulle spare vanvittigt meget benzin i det sidste stint - også mere end de andre. Så jeg letter på gassen flere hundrede meter før hvert sving og har svært for at holde afstanden ned til Kobayashi. Han skal også spare, men slet ikke lige så meget som mig, fortæller Magnussen til Ekstra Bladet.

- Jeg tror bare, at jeg på sidste omgang løb halvt tør. Motoren begyndte at sætte ud. Hen mod sving ni på banen slipper jeg gassen og drejer ind, og jeg tror bare, at han blive overrasket over, hvor tidligt jeg er nødt til at slippe gassen. Så kører han ind i bagenden på mig og snurrer mig, så jeg sidder fast i gruset.

Sæsonens anden sejr kan komme 8. august, når der køres på Road America i Wisconsin på den bane, hvor Kevin Magnussen for nyligt debuterede i Indycar.

- Det var en fed oplevelse og en vanvittig opgave at skulle op i fart med kun 15-20 omgange, men jeg fik en god forsmag på, hvad Indycar er for noget. Og det var en sindssyg fed bane at gøre det på, Road America, som er en af de fedeste baner i USA, siger han.

I LMP2 triumferede Mikkel Jensen sammen Ben Keating på Watkins Glen og udbygger føringen i det mesterskab. Aarhusianeren bliver teamkammerat med Kevin Magnussen næste år hos Peugeot.