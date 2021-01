Kevins boss: - Vi havde ikke plads til ham

Kevin Magnussen var allerede forbi Chip Ganassi Racing for nogle år siden, og han gjorde et godt indtryk

Siden 2014 har Kevin Magnussen kørt Formel 1, men nu prøver danskeren kræfter med den amerikanske IMSA-serie, hvor han skal køre for Chip Ganassi Racing.

Men faktisk kunne Magnussen allerede langt tidligere være havnet her. Han var nemlig forbi, da han for nogle år siden ledte efter muligheder uden for Formel 1. Her tog danskeren rundt blandt de førende amerikanske teams for at se, hvilke muligheder der var åbne, og hvordan disse teams arbejdede.

- Receptionen ringede en dag til mig og sagde: 'Der er en fyr fra et eller andet sted i Europa. Han spørger, om du er i bygningen, og om han kan møde dig', siger teamets direktør Mike Hull til IMSA-seriens officielle hjemmeside.

- Kevin var gået lige ind ad hoveddøren og spurgte, om han kunne møde mig og tage et kig rundt. Så jeg gik ned, og vi endte med at bruge halvanden time sammen på bare at tale om racing.

- Han ledte åbenlyst efter en backup-plan, hvis tingene ikke gik i Formel 1, men på det tidspunkt havde vi ikke en plads til ham.

- Men det var en god snak. Meget imponerende. Og han har ikke ændret sig, siger Hull.

Kevin Magnussen i sin nye bil under weekendens træning. Foto: Brian Cleary

Danskeren ser frem til sin officielle debut i IMSA-serien, der bliver weekendens '24 hours of Daytona', som han skal køre sammen med den hollandske teamkammerat Renger van der Zande.

Efter kvalifikationen i søndags starter danskerbilen som nummer syv.

