Kevins nye boss: - Tror han klarer den

DAYTONA BEACH (Ekstra Bladet): Chip Ganassi holder af vindere, for de holder hans racing-maskine kørende.

Selv om Cadillac og Chip Ganassi Racing kun for tre måneder siden blev enige om at stille med et team i den store DPi-klasse i amerikanske sportsvogne til denne sæson, har det ingen betydning for ambitionerne hos den store chef i amerikansk racing.

Seks dage har Renger van der Zande, Kevin Magnussen og Scott Dixons nye Cadillac med nummer et haft på banen, før det går løs til de 24 timer på Daytona.

Men det afholder ikke Chip Ganassi fra at tro på sejren - og uddele lidt røg til hans nye danske stjerne på teamets pressemøde.

- Dixon har været hos os i mange år, kender naturligvis sin vej rundt på Daytona og er en ret fantastisk racerkører, siger Chip Ganassi.

- Renger er ny for os. Han har også et fornemt cv, og Scott var nok hans største fortaler, da dette program blev annonceret.

- Og så har vi vores rookie fra Danmark. Hvad er det nu, han hedder?

- Magnussen … Ja, Magnussen. Vi arbejder med at få ham op i omdrejninger. Han skal nok klare den, tror jeg. Man kunne sige, at han kunne tilvænne sig lidt hurtigere. Det arbejder vi med.

- Jeg skal nok nå det, bryder Magnussen ind.

Chip Ganassi har vundet alt, hvad han rører ved i både Indycar, Nascar og sportsvogne. Foto: Darron Cummings/Ritzau Scanpix

- Spøg til side. Jeg kunne ikke være mere tilfreds med alle tre, og hvordan de lader til at komme godt overens. De er formentlig på det samme i niveau i fart, hvilket er ret spændende. Jeg er meget spændt på den her uge med de tre, siger Chip Ganassi.

- Og jeg er glad for at vi er tilbage i klassen, hvor vi kan kæmpe om den samlede sejr.

Under træning har de ligget i toppen med Kevin Magnussen som næsthurtigst fredag i fjerde og sidste session, før det går løs.

Danskerens teamkammerater er erfarne herrer på Daytona.

Renger van der Zande kan vinde for tredje år i træk. Hollænderen vandt sammen med blandt andre Fernando Alonso i 2019 og med Scott Dixon i fjor.

Alle syv biler i DPi-klassen har en reel vinderchance. Foto: Chip Ganassi Racing

Kevin Magnussen vinder millionstrid mod eksmanager

Den newzealandske seksdobbelte Indycar-vinder kører løbet for 18. gang. Selv om der kun er syv biler med i den store DPi-klasse tales der på disse kanter om et af de hårdeste felter nogensinde.

Både hvad kørere og biler angår.

- Kvaliteten af feltet er enorm høj. I gamle dage var der måske lidt flere med - 25-30 i en kategori - men kun med syv, otte, ni, der havde muligheden for at vinde. I år har alle chancen, siger Scott Dixon.

Rolex 24 starter lørdag klokken 21.50 dansk tid; ifølge Ekstra Bladets oplysninger med Renger van der Zande bag rattet. Herefter tager Kevin Magnussen og siden Scott Dixon over. Denne rotation fortsætter frem til ternet flag søndag.

Daytona 24 timer Rolex 24 - som 24 timers-løbet på Daytona International Speedway officielt hedder - er USA’s mest prestigefyldte racerløb for sportsvogne. Amerikanernes svar på Le Mans. Jan Magnussen har deltaget 15 gange og er indehaver et enkelt Rolex-ur, som er symbol på sejr. Det er første afdeling af IMSA WeatherTech SportsCar Championship, som er USA’s pendant til det internationale motorsportsforbunds WEC-klasse, hvor Tom Kristensen huserede, og hvor Nicki Thiim samt Marco Sørensen er regerende verdensmestre i GT-klassen. DPi-klassen (Daytona Prototype International), hvor Kevin Magnussen hører hjemme, er den største klasse for de mest avancerede sportsvogne i Nordamerika. Motorleverandørerne er Acura (Honda), Cadillac og Mazda. Michelin leverer de samme dæk til alle, og der vælges mellem to forskellige compounds. Kvalifikationen blev afviklet som afslutning på sidste weekends test; som et sprintløb. Til normale løb sidder kun en kører i bilen i 15 minutter, og så gælder det om at sætte hurtigste tid i den session. Cadillac nummer et med Magnussen og co. starter syver og sidste af DPi-bilerne. Safety car-reglerne er den største forskel mellem Daytona og Le Mans. I USA får man lov til at komme på omgangshøjde, når der er safetycar, så selv en dårlig start kan hurtigt blive neutraliseret. Kevin Magnussens faste makker til sæsonen er hollandske Renger van der Zande. Til de længste løb er Indycar-legenden Scott Dixon med som tredjekører. Svenske Marcus Ericsson er reserve. I de mindre klasser er der masser af dansk deltagelse og mulighed for hæder. Mikkel Jensen holder forrest af LMP2-bilerne, hvor også Dennis Andersen og Anders Fjordbach deltager. I den lille GT-klasse deltager Nicklas Nielsen og Christian Nielsen i hver sin bil. Vis mere Luk

Kevin-historierne, der aldrig blev skrevet

Mirakel at det lykkes