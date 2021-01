Kevins skrappe kollegaer: Gode nok til F1

DAYTONA BEACH (Ekstra Bladet): Overfor sine nye kollegaer har Kevin Magnussen kun beundring.

Den faste makker Renger van der Zande har længe fokuseret på sportsvogne, mens tredjekører Scott Dixon med sine seks Indycar-titler er en legende på disse kanter.

Forberedelserne til de 24 timer på Daytona International Speedway har understreget, at der findes talent fra øverste hylde uden for Formel 1-paddocken.

Det er ikke tilfældigt, at danskerens nye teamkammerater har vundet det ikoniske løb de seneste to år.

- Jeg tror ikke, at jeg er den eneste, som tænker, at Formel 1-kørere er et helt andet niveau. Men kørerne herovre - og det vidste jeg godt i forvejen - det er imponerende at se, hvor dygtige de er, siger Kevin Magnussen.

- Scott og Renger, som jeg kører med her, er virkelig top-top kørere og kunne sagtens klare sig i Formel 1. Slet ikke noget problem for dem.

- De er bare kæmpe talenter, som af en eller anden grund ikke nåede Formel 1, men snildt har evnerne.

- Renger kender jeg fra tidligere i min karriere. Han er en flink fyr og nem at arbejde med. Vigtigst af alt kører han megahurtig, er stabil og god gennem trafik. Han har rigtig meget erfaring med det her.

- Det samme med Scott Dixon, som er vores tredjekører, fordi han kun kører de lange løb. Han har kørt Daytona 18 gange, mener jeg. Han er næsten lige så erfaren som min egen far. Det er fedt at have en i teamet, som man kan høste erfaringer fra og få en masse gode råd.

Samtidig har det også fordele at skulle dele bil.

- Det er sjovt at have rigtige teamkammerater. Tidligere har det kun været på papiret. De er ens værste fjende, når man kører single seaters på vej mod Formel 1. Teamkammeraten er ham, du bare skal slå. Det er ikke nogen hemmelighed.

- Men det er fedt at prøve den anden del, hvor du har nogen, du rent faktisk arbejder sammen med, som du kan læne dig op ad, og hvor du får noget ud af give gode råd. Det er en anden dynamik og giver en anden stemning i teamet, som jeg rigtig godt kan lide.

Kollegaerne Renger van der Zande (Holland), 34 år:

Har kørt sportsvogne i ti år med IMSA-titlen i 2016 som største mesterskab. Har vundet Daytona 24 de seneste to år. Scott Dixon (New Zealand), 40 år:

Den seksdobbelte Indycar-mester er tredjekører til de fire længste løb. Har vundet Daytona 24 tre gange plus en sejr i GT-biler.

Yes, nu kan han vinde!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Større end Haas

DAYTONA BEACH (Ekstra Bladet): En rendyrket amerikansk vindermaskine får nu en dansker bag rattet. Chip Ganassi Racing (CGR) er en institution i amerikansk motorsport og et godt udgangspunkt, når man gerne vil smage sejrens champagne igen.

- Chip fortalte mig, at Chip Ganassis business er at vinde. Han har ikke en eller anden forretning, han skal promovere. Hans business er racing, og den fungerer kun, hvis de vinder. Det er, hvad det handler om og ikke noget andet. Det står og falder med at vinde. Det bærer hele forretningen, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Indycar, Nascar og sportsvogne. Pokalskabet hjemme i hovedkvarteret i Indianapolis er fyldt fra alle serier.

- Man kan godt mærke hvorfor. Det er en stor organisation og rent faktisk meget større end Haas. Det var overraskende hos Ganassi, at der bare er en person ansat til alt. På den måde er det et skridt opad med en større organisation og på mange måder flere ressourcer. Jeg glæder mig til at lære dem endnu bedre at kende. Det er stadig meget nyt, siger Kevin Magnussen.

Cadillacs DPi-racer er udstyret med en V8-motor på 5,5 liter, der yder 580 hk. Foto: Richard Prince

Chefen flad af grin efter DEN episode

Kevin har gåsehud: - Øjenåbner

Det samme er bilen, som danskeren kører i. Kun tre måneder er gået, siden Cadillac og Ganassi blev enige om at stille op i den store IMSA-klasse.

Så bilen er hastelavet og har kun kørt enkelte testdage.

- De har en naturlig kapacitet til at forstå en bil meget hurtigt. God know-how og højt ingeniørniveau. Men bare sådan noget som at skifte mellem Renger og mig. Der er vi lidt bagud. Men det skal vi nok få styr på, siger Magnussen.

Til gengæld frygter han ikke, at en for ny bil bliver en faktor i de 24 timer lange løb.

- 7-9-13. Man er lidt overtroisk. Det er ikke en bil, som Chip Ganassi selv har udviklet. Det er der, fejlene tit sker, siger Kevin Magnussen.

- Når man taler om holdbarhed på Formel 1-bil, er det fordi, en del er designet forkert. Hvor her er den gennemtestet. Man har købt den fra Dallara, og den er samlet af gennemprøvede ting. Det er ikke det, jeg er mest nervøs for, siger danskeren.

Daytona 24 timer Rolex 24 - som 24 timers-løbet på Daytona International Speedway officielt hedder - er USA’s mest prestigefyldte racerløb for sportsvogne. Amerikanernes svar på Le Mans. Jan Magnussen har deltaget 15 gange og er indehaver et enkelt Rolex-ur, som er symbol på sejr. Det er første afdeling af IMSA WeatherTech SportsCar Championship, som er USA’s pendant til det internationale motorsportsforbunds WEC-klasse, hvor Tom Kristensen huserede, og hvor Nicki Thiim samt Marco Sørensen er regerende verdensmestre i GT-klassen. DPi-klassen (Daytona Prototype International), hvor Kevin Magnussen hører hjemme, er den største klasse for de mest avancerede sportsvogne i Nordamerika. Motorleverandørerne er Acura (Honda), Cadillac og Mazda. Michelin leverer de samme dæk til alle, og der vælges mellem to forskellige compounds. Kvalifikationen blev afviklet som afslutning på sidste weekends test; som et sprintløb. Til normale løb sidder kun en kører i bilen i 15 minutter, og så gælder det om at sætte hurtigste tid i den session. Cadillac nummer et med Magnussen og co. starter syver og sidste af DPi-bilerne. Safety car-reglerne er den største forskel mellem Daytona og Le Mans. I USA får man lov til at komme på omgangshøjde, når der er safetycar, så selv en dårlig start kan hurtigt blive neutraliseret. Kevin Magnussens faste makker til sæsonen er hollandske Renger van der Zande. Til de længste løb er Indycar-legenden Scott Dixon med som tredjekører. Svenske Marcus Ericsson er reserve. I de mindre klasser er der masser af dansk deltagelse og mulighed for hæder. Mikkel Jensen holder forrest af LMP2-bilerne, hvor også Dennis Andersen og Anders Fjordbach deltager. I den lille GT-klasse deltager Nicklas Nielsen og Christina Nielsen i hver sin bil. Vis mere Luk

Kevin-historierne, der aldrig blev skrevet

Mirakel at det lykkes