Klar til at vaske pletten af

Kevin Magnussen og hans to holdkammerater scorede en tredjeplads ved kvalifikationen til 12 timers løbet i Sebring lørdag

Kevin Magnussen er nu klar til at starte som nummer tre i sit andet løb i IMSA-serien.

Det står klart, efter at danskeren og hans to holdkammerater Renger van der Zande og Scott Dixon endte som nummer tre ved kvalifikationen til 12 Hours of Sebring.

Hollandske Renger van der Zande var hurtigst af de tre på dagen.

De tre kører for holdet Chip Ganassi Racing og skal forsøge at vaske pletten væk fra den skuffelse, som de havde ved seneste løb i IMSA-serien i Daytona.

Her punkterede Magnussens hold kort før målstregen, mens de lå nummer to og måtte derfor tage til takke med en femteplads i det endelige regnskab.

Det skal nu forsøges revancheret af trioen, der skal stille til start i løbet i Sebring, som har dansk islæt i rekordbøgerne.

Hobros egen Tom Kristensen har nemlig vundet det traditionsrige Florida-løb flest gange af alle med seks sejre. Senest i 2012.

