Kører Le Mans fra kælderen

Veteranen Jan Magnussen skal alligevel køre for Corvette i 24 timers løbet i Le Mans.

Danmarks mest vindende racerkører er til start for 22. gang i verdens største racerløb, men modsat tidligere år skal han 'køre' med hjemme fra kælderen i Roskilde.

Den ellers vragede Corvette-kører er på startlisten i Le Mans Virtual sammen med Formel 1-stjerner som Max Verstappen, Holland og Red Bull, Charles Leclerc, Monaco og Ferrari, Lando Norris, Storbritannien og McLaren, Pierre Gasly, Frankirg og Alpha Tauri (tidligere Toro Rosso) Antonio Giovinazzi, Italien og Alfa Romeo, men også eks-verdensmester Fernando Alonso, Spanien og hans gamle makker hos Stewart-Ford, Rubens Barrichello, Brasilien.

Udover den tidligere kollega Tommy Milner skal Jan Magnussen bemande en Corvette sammen med papnervøen, Dennis Lind og Alen Terzic i en virtuel udgave af det ikoniske løb, som køres i weekenden 13. og 14. juni, altså i den weekend hvor det nu udskudte 24 timers løb skulle være afviklet, men på grund af coruna er flyttet til 19. og 20. september.

Mens de to Corvette-kørere er prof-kørerne med licens, er Dennis Lind trods status som fabrikskører hos Lamborghini med som en af to såkaldte Sim-kørere.

Der skal være mindst to 'rigtige' racerkørere pr. bil, men det er alligevel Jan Magnussen, som er havnet i selskab med specialister.

- Selv om jeg kan køre rundt på Le Mans i søvne, vil Sim-kørerne være tre sekunder hurtigere end mig på en omgang. Mange af dem er fantastiske, lyder det anerkendende fra Jan Magnussen som under coronakrisen ellers har samlet stor erfaring i simulatoren og pt. er nummer tre i serien Legends Trophy, der føres af eks-F1-verdensmester Jenson Button, Storbritannien foran Tom Kristensens tidligere makker, Emanuele Pirro, Italien.

- Jeg har dummet mig for tit til at kunne indhente de to, siger Jan Magnussen.

Dennis Lind skal 'køre' med sin paponkel, Jan Magnussen i det virtuelle Le Mans-løb. Foto: Jan Sommer

Med i serien er også to tidligere verdensmestre, Emerson Fittipaldi, Brasilien og Fernando Alonso, men også to af Jan Magnussens gamle makkere, Dario Franchitti, Skotland og David Brabham, Australien.

Der er 50 biler til start i den virtuelle udgave af Le Mans, og Jan Magnussen vil få selskab af blandt andet Nicki Thiim, som i en Aston Martin ikke skal køre faste makker, Marco Sørensen, mens dennes lillebror, Lasse Sørensen. Hos Ferrari skal Nicklas Nielsen være med.

Desuden er sim-kører Jesper Pedersen med hos ByKolles.

- Bortset fra, at jeg skal 'køre' i en simulator hjemme i kælderen, vil løbet blive som et andet Le Mans. Simulatoren kobles op på et program, og der er så autentisk, at hvis det vil begynde at regne i Le Mans, når vi kører, vil programmet også regne, så vi skal ind og skifte til regnvejrsdæk, fortæller Jan Magnussen.

- Pitstop vil vare den tid som et pitstop under et løb, og det bliver muligt at spare på brændstoffet, som er udbredt og yndet trick, så man i sidste ende måske kan spare et pitstop eller to.

For at undgå snyd vil Jan Magnussen undervejs blive overvåget af et kamera, lige som der er styr på ip-adressen, så selv om der er over 1400 km fra Roskilde til Le Mans vil der blive holdt skarpt øje med den danske veteran og alle de andre deltagere.

