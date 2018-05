Kung Fu-kongen redder dansk millionær

Kung Fu-kongen Jackie Chan har reddet dansk IT-millionær.

Det kan lyde som titlen på en kommende film, men det drejer sig om 24 timers løbet i Le Mans.

Efter flere måneders jagt lykkedes det i sidste øjeblik for David Heinemeier Hansson at finde et ledigt bilsæde og komme til start i verdens største 24 timers løb for syvende år i træk.

Det var teamejer Jackie Chan, som stod og manglede en såkaldt 'gentleman' til en Ligier med nr. 34, som i øvrigt vil få den forsvarende amerikanske sportsvognsmester Ricky Taylor som 'førstekører'.

Tredjemanden er den franske 'debutant', Come Ledogan, der tidligere har vundet klassen i en af de mange sportsvognsserie, Blancpain.

Med David Heinemeier Hansson til start er der i alt seks danske kørere på den endelige startliste til årets udgave.

Romains største krise: Jeg fortjente en på synet

Derudover er Anders Fjordbach og Dennis Andersen, som til dagligt kører med i den europæiske Le Mans-serie, skrevet på som reservebil med deres Dallara Gibson, som i fjor var med i Le Mans.

En russisk trio med den nye Formel 1-kører, Sergey Sirotkin havde lejet danskerbilen.

Bilen er reserve i LMP2-klassen, hvor David Heinemeier Hansson har store muligheder for at få revanche for sidste års 'ydmygelse'.

Den dansk-amerikanske IT-guru blev strippet for både en samlet 3. plads og en 2. plads i klassen, da en mekaniker hos Rebellion havde været for kreativ og lavet et 'ulovligt' hul i chassic, så han nemmere kun komme til at hamre på en drilsk starter.

Tre gange har David Heinemeier Hansson været på podiet i Le Mans (Foto: Jan Sommer)

Da Rebellion i år er tilbage i den fornemste klasse, hvor David Heinemeier Hansson ikke har licens til at køre med, kom danskerens deltagelse til at hænge tynd tråd i takt med, hvordan de andre biler blev fyldt op.

Umiddelbart ligner det ikke et dårligt bytte, fordi det var en af Jackie Chans biler, som sidste år snuppede førstepladsen for næsen af Rebellion.

Den kinesiske Hollywood-stjerne har indgået et partnerskab med det franske OAK-team, som David Heinemeier Hansson tidligere har kørt for med stor succes.

Spillet om Kevins kontrakt: Ferrari-flirt presser Haas

Der er ikke mange, som har bedre Le Mans-rekordliste end den dansk-amerikanske IT-millionær.

Udover den fornemme klassesejr i 2014 med Nicki Thiim og Kristian Poulsen i GTE Am-klassen er han også kommet i mål som henholdsvis nr. 2 og nr. 3 i henholdsvis LMP2 og GTE Am.

Mens David Heinemeier Hansson er alene om at forsvare de danske farver i LMP2-klassen er der fire danskere med vindermulighed i GTE Pro-klassen, hvor Jan Magnussen i Corvette i år skal forsøge at revanche sig for sidste års nederlag.

Mange husker endnu, hvordan Corvetten mistede førstepladsen på sidste omgang på grund af en sivepunktering.

Med i den samme klasse er Porsche-kører, Michael Christensen og de to Aston Martin-kørere, Nicki Thiim og Marco Sørensen.

Endelig er den Porsche-støttede Christina Nielsen til start i GTE Am-klassen, så alle danskere fra 2017-udgaven er med igen i weekenden 16. og 17. juni.

Se også: Efter 5 års tørke: Fernando Alonso vinder igen

Se også: Dansk IT-millionær droppet efter Le Mans-katastrofen

Disket dansk millionær: 'Det er en tegneserie-tvist'