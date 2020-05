Le Mans-forprøve bag nedrullede gardiner

Klar til at køre hvis bilerne kan komme frem trods lukkede grænser

Det rekordstore antal danske Le Mans-kørere skal varme op til årets største løb - 24 timers løbet på Le Mans - bag nedrullede gardiner.

Et belgisk forbud mod massebegivenheder gør, at den sædvanlige forprøve, 6 timers løbet på Spa, 15. og 16. august, skal køres uden tilskuere.

Da den sædvanlige testdag på Le Mans er aflyst, vil 6 timers løbet på Spa blive den eneste mulighed for holdene til at forberede sig til årets Le Mans, som er flyttet fra 13. og 14. juni til 19. og 20. september.

Den europæiske Le Mans-serie, hvor der køres om at komme ind i det eftertragtede Le Mans-felt, vil ligeledes blive sat i gang på Paul Ricard-banen i starten af juli for tomme tilskuerpladser.

Sådan lyder planerne i følge løbsdirektør Gerad Neveu fra ACO, der er promotor for de højst profilerede sportsvognsklassser.

Der er dog et problem, som skal løses med de lukkede grænser, så holdene fra Tyskland, Italien, England kan komme frem til løbene, som i så fald vil komme til at foregå på to af de mest afsides liggende baner gemt bag bjerge.

Otte danske kørere er klar til Le Mans, mens Jan Magnussen må afvente, hvordan det vil gå med at få 'solgt' et projekt med Dannebrog på fire hjul i LMP2-klassen.

Det er danskerholdet fra High Class Racing, som på grund af afbudene fra de amerikanske Le Mans-teams, har fået en reservebil ind i feltet med Jan Magnussen som førstekører.

Hvis det lykkes at finde de fem millioner kroner, som er prisen for en Le Mans-start alt inklusiv, vil den danske Le Mans-veteran gøre følgende otte kørere selskab:

Anders Fjordbach og Mikkel Jensen er tilmeldt i LMP2 klassen, mens den tidligere klassevinder og forsvarende verdensmester Michael Christensen i GTE Pro-klassen skal køre mod de tidligere verdensmestre og pt. VM 1'ere, Nicki Thiim og Marco Sørensen.

I GTE Am-klassen vil den førende i VM, Nicklas Nielsen, få kvindeligt selskab af Christina Nielsen og Michele Gatting.

Nicki Thiim og Marco Sørensen skal køre Le Mans-forprøve bag lukkede døre (Foto: Jan Sommer)

Se også: Magnussen donerer 69.000 til børn på Riget

Se også: Michael alene i London

Se også: Ferrari klar til historisk skridt