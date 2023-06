Legende ramt af ufattelig tragedie: Tre lig fundet

En familietragedie af en anden verden har ramt Nascar-legenden Jimmie Johnson og hans hustru, Chandra.

Mandag blev ligene af hans svigerforældre samt parrets barnebarn, Johnsons nevø, fundet i parrets hjem i Muskogee, Oklahoma.

Ifølge myndighederne var det svigermoren, den 68-årige Terry Janway, der først skød sin mand, Jack, der var et år ældre, og derpå den blot 11-årige Dalton, inden hun begik selvmord.

En talsperson fra Muskogee Police Department har overfor CNN bekræftet identiteten og forløbet.

Mandag modtog myndighederne et alarmopkald fra en kvinde, der fortalte, at 'nogen' havde en pistol, hvorefter hun lagde på.

- Da betjentene ankom, så de et eller andet ligge i entreen. Kort efter hørte de et skud fra et andet sted i huset, står der i en pressemeddelelse fra politiet - gengivet af flere amerikanske medier.

- Politiet foretog derpå en redningsaktion af vedkommende, der lå i entreen, blot for at konstatere, at vedkommende var afgået ved døden.

Jimmie og Chandra i 2016. Foto: John Locher/AP/Ritzau Scanpix

Efterfølgende fandt politiet yderligere to døde personer i hjemmet.

Onsdag bekræftede myndighederne, at Terry Janway havde foretaget de dødbringende skud.

- Vi er dybt berørte over de tragiske nyheder i Chandra Johnsons familie. Hele NASCAR-familien udtrykker sin dybeste støtte og kondolencer i denne svære tid til Chandra, Jimmi og hele familien, skriver løbsserien i en anden pressemeddelelse.

Jimmie Johnson har af samme grund trukket sig fra weekendens løb i Chicago.

- Det er chokerende at finde ud af, at en familie som deres, der har gjort så meget for lokalsamfundet, var involveret i den slags ulykke. Og det gør det blot endnu mere forfærdeligt, at der er børn involveret, siger byens borgmester, Marlon Coleman, til CNN.

47-årige Jimmie Johnson har vundet NASCAR-serien hele syv gange. Han har været gift med Chandra Janway, og de har sammen to døtre.