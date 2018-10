Lignede karrierens største nedtur: Magnussen i uforglemmelig triumf

Det lignede på et kritisk tidspunkt karrierens største nedtur, men det endte med at blive til en uforglemmelig triumf til Jan Magnussen.

Danmarks mest vindende racerkører med næsten 200 sejre igennem en lang karriere har så mange sejre og triumfer, at han må have svært ved at huske den ene fra den anden, men nattens triumf vil han med garanti aldrig glemme.

Selv om den 45-årige familiefar ikke vandt sæsonfinalen i det amerikanske sportsmesterskab, 10 timers løbet Petit Le Mans på Road Atlanta udenfor OL-byen af samme navn, kunne han sammen med sin mangeårige makker, Antonio Garcia, lade sig hylde som amerikanske mestre i GT Le Mans-klassen for andet år i træk.

Det må have varmet faderens hjerte, at hans 'berømte søn', Kevin Magnussen på vej til det næste Formel 1 Grand Prix i Austin, USA, valgte at kigge forbi hans arbejdsplads til en finale, som blev mere dramatisk end forudset.

Den ældre Magnussen bliver drillet med, at han kun er den næsthurtigste Magnussen og har også konstateret, at han ofte betegnes som Kevins far og ikke Jan Magnussen.

Men tilbage til løbet.

Kort sagt holdt man overhovedet ikke manuskriptet, fordi Jan Magnussen og Antonio Garcia kunne nøjes med at blive nr. fire for at blive mestre for andet år i træk.

Nu måtte de bagefter pænt takke og kramme deres mekanikere for, at den gule Corvette endnu en gang kunne triumfere.

Med to halv time tilbage af løbet var Antonio Garcia ved at smide mesterskabet væk, da han bogstaveligt talt ramte ind i muren.

Efter at have været i pit og kommet tilbage i løbet på nye dæk spandt den ellers gennemrutinerede spanier og hamrede ind i muren i første sving, så mekanikerne blev tvunget til at sprænge akkorden.

I løbet af fem minutter blev der skiftet blandt andet næse, højre forhjul, en frontspærre m.m.

Turen ind i garagen kom til at koste to omgange, og Jan Magnussen/Antonio Garcia dumpede ned på niende- og sidstepladsen i GT Le Mans-klassen.

Den gule Corvette var ved at smide mesterskabet, da Antonio Garcia kørte i muren med to en halv time (Foto: Jan Sommer)

Den nærmeste konkurrent til mesterskabet, en Ford GT med Richard Westbrook og Ryan Briscoe, kørte på daværende tidspunkt med om førstepladsen i klassen, og Ford GT-mandskabet lignede med to timer tilbage af løbet de nye mestre.

Antonio Garcia kom tilbage og fik erobret en plads, og man sluttede på ottendeplads, var det dansk/spanske makkerpar heldige med, at gassen gik af konkurrenterne til titlen, som faldt tilbage til en femteplads.

Selv om forspringet i front for mesterskabet på ni point krympede, sluttede Jan Magnussen og Antonio Garcia med at vinde mesterskabet med seks point foran Richard Westbrook og Ryan Briscoe, som i øvrigt begge tidligere har kørt for Corvette i blandt andet Le Mans.

Det var i øvrigt fjerde gang - og tredje gang med Antonio Garcia - at Jan Magnussen blev amerikansk mester, og da han har vundet Le Mans lige så mange gange, er han i dag den mest succesfulde af alle kørere hos Corvette.

Petit Le Mans var også en hyldest til baneejeren m.m., Don Panoz, som døde for nogle uger siden. Han var manden, som samlede Jan Magnussen op efter fyringen fra Formel 1 (Foto: Jakob Carlsen)

Mesterskabet kom i hus på Road Atlanta, der er ejet af Don Panoz, som i sin tid var ham, som samlede Jan Magnussen op efter fyringen fra Formel 1.

Den vragede dansker blev hentet til USA til at køre hans racerbil i eget navn, kaldet Batmobil.

For nogle uger siden tabte Don Panoz den ulige kamp mod kræft, formentligt ikke fordi han var ryger, da han var blevet stenrig på at udvikle nikotinplastret.

