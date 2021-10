Lundgaard detaljer fra amerikansk eventyr

Kun det sidste mangler, før RLL Racing kan melde officielt ud, at Christian Lundgaard kører Indycar for teamet fra næste år

Den tidligere Formel 1-kører og dobbelte vinder af Indianapolis 500 Takuma Sato stopper efter fire år hos Rahal Letterman Lanigan Racing, meddelte Indycar-teamet onsdag, hvilket med danske øjne er en mere interessant nyhed, end den umiddelbart lyder.

For ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Rahal Letterman Lanigan Racing tæt på at kunne annoncere Christian Lundgaard på en flerårig aftale til en af sine to ledige biler.

Det skulle kun være et spørgsmål om tid, før det hele falder i hak, og den endelige bekræftelse kommer.

Dermed bliver den nuværende F2-kører den første dansker i USA’s største formelklasse, siden Ronnie Bremer kørte Champ Car i 2005, og den første dansker nogensinde til at køre USA’s ubetinget største motorløb, Indianapolis 500.

Christian Lundgaard imponerende Rahal Letterman Lanigan Racing under sin debut tidligere på året. Foto: RLL Racing

Til 2022-sæsonen råder teamet over tre biler.

Medejeren søn, 32-årige Graham Rahal, kører i den ene.

Briten Jack Harvey placerer både britiske og amerikanske motorsportsmedier som den anden kører, mens 20-årige Christian Lundgaard bliver den tredje.

Har man fulgt Indycar i denne sæson, kommer teamets valg ikke som nogen kæmpe overraskelse.

Som 44-årige Sato var ved at nå sidste holdbarhedsdato, begyndte teamet at afsondre mulighederne for en afløser.

Alpine F1 Teams danske akademikører var en af dem.

Christian Lundgaard prøvede kræfter med racerbanen-versionen af Indianapolis International Speedway, hvor der på ovalbanen køres det ikoniske Indy 500. Foto: RLL Racing

Sidst i juli kørte han en hemmelig test på Barber Motorsports Park i Alabama, som førte til Indycar-debut i august på gadeudgaven af Indianapolis International Speedway.

Danskeren tog USA med storm med en fjerdeplads i tidtagningen.

Timingen kunne ikke være meget bedre for stortalentet, hvis karriere særligt i denne sæson har lidt under tekniske problemer med Formel 2-raceren hos ART Grand Prix.

Mens rivalerne i Alpines program Oscar Piastri og Guanyu Zhou brillerede, forstod de færreste i Formel 1-paddocken, hvordan farten hos Lundgaard var blevet af i denne sæson.

Smutturen til USA understregede, at den stadig er der, når materiellet fungerer.

Lundgaards bagland og racerkøreren selv har brugt sensommeren på at evaluere, hvorvidt man skulle forsøge en tredje sæson i Formel 2 eller tage på amerikansk eventyr.

- Formel 1 vil altid være det primære mål, uanset hvad den nære fremtid bringer, sagde Christian Lundgaard til Ekstra Bladet i september på Monza.

Udfordringen er, at motorsportens kongeklasse er lukket land i øjeblikket, med mindre ens far er milliardær, eller man som Guanyu Zhou har en milliardbefolkning i ryggen.

I juli kørte Lundgaard en privat test for det amerikanske team. Foto: Daniel Lundgaard

Australske Oscar Piastri har kurs mod F2-mesterskabet og sin tredje titel i træk, og Alpine har alligevel problemer med at garantere ham en plads i Formel 1 inden for de næste år. Der er ganske enkelt ikke plads.

Derfor ser mange europæere mod USA, hvor Indycar er i vækst.

Alpine har lægger ikke skjul, at de på den korte bane foretrak USA, og teamet ønsker at bevare Lundgaard som del af familien.

Ferraris britiske reserve Callum Ilott får debut i klassen næste år, ligesom Romain Grosjean har fundet sin anden vind og næste år kører for topholdet Andretti.

Det danske fokus på amerikanske formel-biler bliver endnu større i 2022, fordi Christian Rasmussen netop har vundet sig adgang til den næststørste klasse, Indy Lights.

Danskere i USA Ronnie Bremer: 12 løb i 2005 i Champcar med en sjetteplads som bedste resultat. Jan Magnussen: 11 løb i 1996 og 1999 i Champcar med en syvendeplads som bedste resultat. Kevin Magnussen: Et løb i 2021 i Indycar, som vikar for skadede Felix Rosenqvist. Udgik. Christian Lundgaard: Et løb i 2021 i Indycar. Kvalificerede sig firer og sluttede løber som 12'er.

