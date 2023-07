Lundgaard-triumf i Indycar: Scorer pole

For anden gang i denne sæson starter Christian Lundgaard forrest til et Indycar-løb

Christian Lundgaard fortsætter stille, men sikkert mod at slå sit navn fast i Indycar, det amerikanske svar på Formel 1.

I Torontos gader sikrede han med overbevisning sin anden pole-position i årets sæson og slog Scott McLaughlin med over tre tiendedele.

Ingen af den 21-årige danskers teamkammerater fra Rahal Letterman Lanigan Racing nåede ind i top 12 og kampen om de sjove placeringer.

For anden gang i denne sæson scorede Christian Lundgaard pole-position. Foto: Dan Hamilton/Ritzau Scanpix

Regn midtvejs gennem sessionen gjorde betingelserne ekstra svære, men her kom opvæksten på gokartbaner i Skandinavien og Nordeuropa danskeren til gode.

- Jeg har en historik fra gokart om at være hurtig, når det er vådt. Men jeg har kun kørt i våde forhold i den her bil en gang. Det var Indy GP sidste år, og der var vi ikke konkurrencedygtige.

- Men bilen var der, og jeg kan ikke takke teamet nok. Det var vådt og tricky, men når man ser på, hvor vi var på gadebaner tidligere i år og sidste sæson, har vi gjort kæmpe fremskridt, sagde Christian Lundgaard til NBC, før teamejer Bobby Rahal var den første til at gratulere med et kæmpe kram.

Før sæsonen lovede Lundgaard, at han ikke ville barbere sit lille overskæg, før han vandt et løb. Søndag aften i Canada har en fair chance for at finde skraberen frem.

Viaplay og TV3 Sport sender live fra kl. 19.30