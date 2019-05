Må vente med Alonso: Dansker udskyder VM-fest

Hverken Michael Christensen eller Fernando Alonso sikrede sig VM-titlen før tid, da der blev afviklet 6 timers-løb på Spa-banen i Belgien. Begge har dog gode forudsætninger for at sikre triumfen i deres respektive klasser næste gang

Sidste års Le Mans-klassevinder, Michael Christensen har mindst en ting til fælles med den dobbelte Formel 1-verdensmester Fernando Alonso.

De må vente til næste måneds 24 timers løb på Le Mans med at blive kåret til verdensmestre i deres respektive sportsvognsklasser.

Begge kunne ellers være blevet verdensmestre før tid i lørdagens 6 timers VM-løb i Spa i Belgien.

Nu skal Fernando Alonso og resten af besætningen på Toyota nr. 8 og dansk/franske makkerpar i Porsche, Michael Christensen og Kevin Estre næsten kun fuldføre i Le Mans, som igen er Superfinalen i VM for sportsvogne at blive hyldet som verdensmestre.

Begge biler kan nøjes med at gennemføre på en syvendeplads i deres klasser for ikke at blive overhalet i VM-stillingen.

Løbet på banen i Ardennerne blev i følge bulletinerne fra Belgien et vildt løb, som startede regn og slud, og undervejs var der fire safety car-perioder, fordi forholdene ikke var til at køre med over 200 km i timen.

Mens Fernando Alonso sammen med Sebastien Buemi, Schweiz og Kazuki Nakajima, Japan kunne lukrere på, at søsterbilen fra Toyota fik store problemer, var GTE Pro-klassen med Michael Christensen i Porsche, og Aston Martin-duoen, Nicki Thiim og Marco Sørensen som altid utrolig jævnbyrdig.

Med en lynstart kørte den tidligere verdensmester Nicki Thiim den gule Aston Martin i spidsen fra en startplads fire, men efter at være i nærkontakt med en LMP2'er kørt af hollænderen Frits van Eerd, kom danskerbilen aldrig tilbage i kampen om topplaceringerne. Sidstnævnte er i hjemlandet i øvrigt mest kendt for at være direktør supermarkedskæden Jumbo, der er sponsor for cykelholdet af samme navn.

I første omgang overtog Michael Christensen og Kevin Estre, Frankrig førstepladsen, som senere skiftede føringen ejer igen og igen, og det endte med en klassesejr til den anden Aston Martin med den lokale Maxime Martin og Alexander Lynn, Storbritannien.

Michael Christensen/Kevin Estre sluttede som nr. 4 lige bag søsterbilen med Richard Lietz, Østrig og Gianmaria Bruni, Italien., men de to placeringer betød, at Porsche allerede er holdverdensmestre i GTE Pro-klassen.

Efter at være kommet i mål byttede de to Porsche'r placeringer, fordi søsterbilen havde pådraget sig en tidsstraf så sent i løbet, at den nåede at blive effektueret.

Den fjerde dansker i løbet, IT-manden David Heinemeier Hansson, der kørte sammen briterne Jordan King og Will Stevens, fik spoleret deres mulighed for at gentage triumfen fra det seneste VM-løb, 1000 miles på Sebring, da Jordan King midt i løbet skaffede holdet en to minutters stop and go straf.

