Magnussen donerer 69.000 til børn på Riget

Sportsverdenen ligger øde hen under coronakrisen, men derfor kan man sagtens konkurrere og triumfere i den virtuelle verden.

Det beviste racerkører Jan Magnussen lørdag aften, da han vandt afdelingen i den virtuelle motorsportsserie Legends Trophy, hvor der dystes online mod andre motorsportsstjerner i en simulator.

Den firedobbelte danske Le Mans-vinder har de seneste fire weekender kørt mod store navne som Jacques Villeneuve, Rubens Barichello og Juan Pablo Montoya, og lørdag trak danskeren altså det længste strå på amerikanske Lime Rock.

Sejren blev kørt i mål foran den tidligere Formel 1-verdensmester Jenson Button og med 1. pladsen fulgte en pengepræmie på 10.000 amerikanske dollars (ca 69.000 danske kr., red.), som vinderen kan donere til et velgørende formål efter eget ønske.

- Jeg vælger at donere pengene til BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet. Det er en funktion, som jeg kender via min ambassadørrolle for velgørenhedseventen Race For Riget, som afvikles årligt i forbindelse med Copenhagen Historic Grand Prix. De gør et rigtig godt stykke arbejde for børn og unge, som er i behandling, og det vil jeg gerne hylde, lyder det fra Jan Magnussen i en pressemeddelelse.

Løbet blev streamet til flere end 600 millioner husstande via mere end 60 internationale broadcastere. Fans kunne også følge med gratis på Youtube, og selv om det hele altså foregik via simulator, så er Jan Magnussen blevet grebet af oplevelsen.

- Det var et hårdt ræs. Jeg ryster faktisk over hele kroppen, sagde Jan Magnussen til TV-kommentatorerne efter løbet.

- Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle blive så bidt af esporten. Men det er stærkt underholdende – især efter, at der også er blevet store præmier af køre om. Det er en fantastisk mulighed for at køre mod nogle af de gamle kendinge i en tid, hvor det fortsat er umuligt at komme ud på de virkelige racerbaner,

Jan Magnussen stiller op til endnu en afdeling af Legends Trophy lørdag den 25. april.

