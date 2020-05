Magnussen mangler fem millioner kroner

Det kan kaldes skæbnens ironi.

Efter at være blevet vraget som Le Mans-kører hos Corvette kan veteranen Jan Magnussen alligevel komme til at køre med i det legendariske 24 timers løb i Frankrig på bekostning af danskerens mangeårige arbejdsgiver.

Den danske reservebil fra High Class Racing er efter flere afbud blevet forfremmet til at være en af de 62 startende biler i årets udgave, fordi Corvette på grund af coronakrisen har meldt forfald.

Det amerikanske team ellers været fast deltager i seneste 20 år og otte gange vundet den prestigefyldte GTE-proklasse

High Class Racings teamchef Peter Utoft kan bekræfte, at der er en invitation på vej.

Så skal det danske VM-team svare tilbage inden 1. juni.

- Vi skal ud at undersøge, om vi kan få finansieret deltagelsen. Alting er ikke, som det var, da vi tilmeldte os, siger teamchef Peter Utoft.

Det handler i følge Ekstra Bladets oplysninger om at finde omkring fem millioner kroner, som er prisen for deltagelse i verdens største motorløb.

Hvis det lykkes at finde pengene, vil det danske team med base i Vodskov nord for Aalborg have to biler til start, når Le Mans køres 19. og 20. september.

Det var oprindeligt planlagt til 13. og 14. juni, men som meget andet er løbet blevet flyttet.

Magnussen er førstekører

High Class Racings anden bil med Anders Fjordbach, Kenta Yamashita og Mark Patterson er allerede inde i varmen, fordi alle bilerne i VM-serien er fødte deltagere i LMP2-klassen.

- Planen er fortsat, at vi vil køre med Jan Magnussen som førstekører. Sådan er bilen blevet tilmeldt, siger Peter Utoft.

Det er ikke kun Corvette, der har meldt fra. Der er to amerikanske Porsche-biler, som har trukket sig, og der forventes, at flere vil følge efter.

Hvis det lykkedes at få Jan Magnussen ud at køre, vil det for hans vedkommende blive 22. gang, at han stiller op i det ikoniske og legendariske løb. Fire gange har han stået øverst på skamlen i klassen.

Derudover vil der også komme rekordmange danskere til start.

På startlisten står allerede udover Anders Fjordbach også Marco Sørensen, Nicki Thiim, Michael Christensen, Michele Gatting, Christina Nielsen, Mikkel Jensen og Nicklas Nielsen.

