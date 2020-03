Magnussen på venteliste: Mandeturen kan blive udsat

Le Mans gør klar til at flytte løbet for kun anden gang i 97 år

Tom K-epoken er for længst forbi, men der fortsat flere tusind danskere, som skal på den årlige tur til 24 timers løbet i Le Mans for at følge f. eks. legendes danske arvtagere.

Til de mange er der et godt råd.

Træk lige vejret en ekstra gang og vær forberedt på, at den årlige 'mandetur' først finder sted efter sommerferien.

Selv om tilstrømningen af tilskuere fra Danmark er krympet gevaldigt, er Le Mans fortsat det største hit hos de danske roligans.

Årets løb, som er planlagt til weekenden 13.-14. juni, er i stor fare for at blive corona-aflyst, og for kun anden gang i 24 timers løbets lange levealder flyttes verdens største sportsvognsløb til efteråret.

Onsdag 15. april træffes der en afgørelse, og i følge løbets præsident Pierre Fillon vil der blive tale om en flytning og ikke en aflysning.

Løbet vil blive kørt, lyder meldingen fra det franske, hvor Le Mans-arrangørerne allerede har flyttet motorcyklernes 24 timers løb fra april til september.

Samtidigt har man fulgt de franske myndigheders retningslinjer og lukket det velbesøgte museum, gokartcentret og træningsbanen, og flere af de 200 ansatte i organisationen er sendt hjem.

Kun under en generalstrejke i 1936 og otte år i forbindelse med 2. verdenskrig er løbet blevet aflyst, og derudover er det kun sket en gang i løbets 100 årige historie, at der er blevet kørt i efteråret.

Det var i 1968, da Frankrig var i oprør, og fodboldspillerne blandt andet låste den daværende generalsekretær inde, hejste det røde flag og rullede et banner ud, hvor der stod: 'Fodbold for fodboldspillerne'.

Samtidigt var der gang i studenteroprøret i gaderne i Paris.

Årsagen til, at løbet, der så dagens lys i 1923, køres i første halvdel af året og helst omkring sommersolhverv, er, at der er flest lyse timer, så kørerne undgår alt for mange timer bag rattet i mørke.

Der er i skrivende stund inviteret otte danske racerkørere til start i Le Mans 2020, som igen i år er finaleløb i en amputeret VM-serie.

De inviterede er Anders Fjordbach og Mikkel Jensen i LMP2-klassen, Nicki Thiim, Marco Sørensen og Michael Christensen GTE Pro-klassen samt Nicklas Nielsen, Christina Nielsen og Michele Gatting i GTE Am-klassen, mens Jan Magnussen er på ventelisten som sjette reserve.

Det bliver nok ikke i år, at Jan Magnussen kommer til at skrive autografer på Le Mans. Veteranen er kun på venteliste til årets løb, som formentligt flyttes fra juni til efteråret (Foto: Jan Sommer)

