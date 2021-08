Magnussen-sponsor lurer på gentagelse

LE MANS (Ekstra Bladet): En placering i den tunge ende af LMP2-feltet var ikke, hvad storsponsoren for Magnussen-familiens Le Mans-projekt, John ‘Sashi’ Nielsen, drømte om, da han tilbage i april garanterede budgettet på 7,5 millioner kroner.

Motorproblemer var et gennemgående problem for High Class Racings anden bil, men kvalitetskødgrossisten var stadig i godt humør, da Ekstra Bladet talte med ham i Le Mans.

Og han afviser ikke at gøre endnu et forsøg med en danskerbil til Team Sashi High Class Racing næste år.

- Bilen har bare ikke villet. Det har ikke været kørerne, de har gjort, hvad de kunne og har holdt ånden oppe, selv om bilerne ikke leverede, siger han.

- Vi tager alle lidt slukørede hjem, fordi forhåbningerne var større, men jeg tager stadigvæk en fed oplevelse med hjem.

Kørerskift hos Team Sashi High Class Racing. To biler til næste års Le Mans kunne sagtens komme på tale. Foto: Jan Sommer

- Jeg har selv en søn og kunne se, at det var en god historie, siger John Sashi om grunden til, at han gik med på projektet.

- Og jeg synes, at bøffer og hestekræfter passer sammen!

Derfor frister ideen om at fortsætte sponsoratet, lære af sine fejl og vende tilbage til Le Mans i 2022.

- Vi skal allesammen hjem og evaluere og tale om, hvad der er gået godt og skidt. Det er klart, at jeg er en dårlig taber. Jeg er ikke typen, der plejer at lægge mig ned, så jeg skal finde ud, hvordan man kommer tilbage på en eller anden måde, siger John Sashi Nielsen.

- Kunne man forestille sig et lignende setup næste år?

- Det kunne godt være ...

Flere penge til test er et oplagt sted at forbedre sig. Magnussen-bilen havde kun en enkelt, før man mødte op til Le Mans.

Kevin Magnussen rykker op i Hypercar-klassen med Peugeot, men det er endnu ikke besluttet, hvornår franskmændene træder ind i klassen. Foto: Jan Sommer

På papiret er Kevin Magnussen ikke ledig til at køre med sin far endnu en gang, og alligevel kan det måske godt lade sig gøre. For Peugeot har ikke besluttet, hvornår de træder ind i Hypercar-klassen. Til gengæld ligger det fast, at det tidligst bliver til Le Mans.

Ellers er der flere oplagte alternativer til en ren dansk bil; eksempelvis Marco Sørensen, som allerede kørte for High Class Racing til denne udgave af Le Mans.

