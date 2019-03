Magnussens succes gav stress

Det blev på den gode måde stressende.

Danmarks hurtigste far, Jan Magnussen, kunne efter 12 timers løbet på Sebring ikke bare lige trække sig tilbage for at følge knægten Kevin Magnussen og Formel 1-premieren i Melbourne.

Der blev for hans eget vedkommende til sen fyraften, fordi han atter en gang skulle en tur forbi podiet efter en tredjeplads i klassen, og så var der lige noget presse, inden han på den anden side af midnat amerikanske tid og eftermiddag i Australien skulle forsøge at få pulsen ned og finde ro efter to vilde dage med først et VM-løb på otte timer og derefter en 12 timer lange klassiker.

En time før afslutningen af 12 timers løbet lå Jan Magnussens spanske makker Antonio Garcia til at vinde klassen, men et sent pitstop kostede, og det blev i stedet Porsche, som kunne slå til, da den førende Ford GT med et kvarter tilbage kom i udføre og mistede sejren efter en snurretur.

Selv om det ikke blev til fuldt hus pointmæssigt, er Jan Magnussen og Co. tilbage i topkampen i mesterskabet, hvor danskeren efter at være blevet amerikansk sportsvognsmester i GTLe Mans-klassen de seneste to år er gået på jagt efter et vaskeægte hattrick.

- Vi kører for at vinde, men en podieplacering efter sådan en weekend er godkendt. Vi får en pokal med hjem og en masse gode point til mesterskabet, skrev Jan Magnussen på Facebook-væggen.

2019-udgaven af Sebring 12 timer, som startede i kraftig regn og sluttede i tørvejr, blev vundet af trioen, Felipe Nasr, Brasilien, Eric Curran, USA og Pipo Derani, Brasilien i Cadillac.

Det var for sidstnævnte tredje gang på bare fire år, at han vandt løbet, hvor Tom Kristensen med seks sejre er indehaver af rekorden.

Som i de forudgående år havde Jan Magnussen selskab af Christina Nielsen, som i den nydannede amerikanske kvindebil blev nr. otte i GTDaytona-klassen på omgangshøjde med den vindende Lamborghini.

Nordjyden Anders Fjordbach, som første gang i karrieren kørte i USA, kom i LMP2-klassen ud for store bremseproblemer og måtte tilbringe en masse tid i pit, og det kostede tid og omgange, og han endte i debuten 13 omgange efter den vindende bil i klassen.

