Magnussens usædvanlige opvarmning: Tog på krydstogt

Danmarks mest vindende racerkører, Jan Magnussen har valgt en yderst usædvanlig form for opvarmning til årets første store opgave, weekendens 24 timers løb på Daytona i Florida.

Den forsvarende amerikanske sportsvognsmester har været af sted for at nyde livet ombord på et af de mange krydstogtskibe, som sejler ud fra nærliggende Miami.

Det har været en tur til andre temperaturer end dem, som mødte Jan Magnussen og resten af feltet på Daytona, da der blev testet til 24 timers løbet i den første weekend i januar.

Da blev ellers solrige Florida ramt af vinteren for første gang i 28 år med sne og temperaturer tæt på frysepunktet, så var der ingen af de startende teams, som fik ret meget ud af testen.

Kørerne frøs med anstand i deres tynde køredragter, så det var også for at få varmen tilbage i kroppen, at Jan Magnussen har solet sig på nogle øer i det caribiske hav.

Under testen var det svært at få varme i dækkene, men Jan Magnussen og Corvette fik kørt det faste program igennem, og da der skulle være lidt alvor med i testen, blev der kørt en kvalifikation om garagepladserne.

Udover Jan Magnussen og Co. sikrede Christina Nielsen og hendes nye Porsche-team sig også en garage til løbet, som for alvor vil få fart torsdag aften med kvalifikation.

Hun skal som bekendt også forsvare et mesterskab i den 'lille' GT-klasse med en ny makker, den bundsolide Patrick Long, USA, der tidligere i karrieren har været makker med hendes far, Le Mans-kører Lars-Erik Nielsen.

Der køres om eftertragtede Rolex Ure på den meget specielle bane i Daytona, hvor 'de skrå vægge' fra det berømte Nascar-løb også benyttes.

Jan Magnussen vandt tilbage i 2015 et ur, som i almindelig handel sælges for omkring 100.000 kr, men med Daytona 24 timer-vinder indgraveret er der en ukendt affektionsværdi.

Det var først i forsøg nr. 12, at det lykkedes for Danmarks mest vindende, og forinden havde han været så letsindig at love fru Christina et ur magen til det, som er præmien til alle klassevindere. Det betød, at Jan Magnussen måtte til lommerne, fordi fruen blev træt af at vente på gaven, så nu har begge et ur.

Daytona 24 timer er med bl. a. Fernando Alonso på startlisten for alvor blevet anerkendt efter i mange år at have været ude i kulden, fordi der i mange år var to fraktioner, som bekrigede hinanden i USA.

Da Audi tog parti for den anden part, har Tom Kristensen f. eks. aldrig kørt Daytona, fordi Audi foretrak modpartens langdistanceløb, Sebring 12 timer, som han i øvrigt har vundet seks gange.

Danmarks første Le Mans-vinder, John Nielsen har til gengæld vundet Daytona 24 timer tilbage i 1988 i en Jaguar, mens Porsche.fabrikskører, Michael Christensen lige som Jan Magnussen har vundet et ur med klassesejren i fjor. Han er ikke på startlisten i år.

Det er den dansk Le Mans-klassevinder, David Heinemeier Hansson, som efter flere år i VM-serien er tilbage i USA. Han skal køre en Lexus, og blandt medkørerne er den amerikanske legende, Scott Pruett, fem sejre i Daytona, som i en alder af 57 år siger farvel og kører sit sidste løb.

