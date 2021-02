Mandag er det slut: Slår ned på unge danskere

Unge racerkørere fra Danmark er taget til Italien for at køre racerløb, men det vil forbundet stoppe - fra på mandag

Syv unge danske racerkørere samt deres hjælpere er rejst til Italien.

Her står de opført på startlisten til gokartløbet i WSK Champions Cup, der bliver afviklet i Adria i den nordlige del af støvlelandet.

Corona-situationen i landet er som resten af verden besværlig, og Udenrigsministeriet henviser til rejsevejledningen, som siger følgende om Italien:

'Vi fraråder alle rejser til hele Italien for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.'

Gokartløbet i Adria kommer nok til at blive det sidste løb i et stykke tid for de danske kørere, for fra mandag vil Dansk Automobil Sports Union (DASU) stramme op omkring deres håndtering af situationen.

- Vores anbefaling er at følge myndigheders anbefalinger. Der er andre regler hos professionelle, men ellers vil vi anbefale, at man forholder sig til de nuværende retningslinjer. Der har været henvendelser, og der har jeg altid svaret dem, at de ikke burde tage af sted, siger DASU's generalsekretær Ture Hansen til Ekstra Bladet.

- Vi kommer mandag til at udsende en meddelelse om, at vi fraråder at deltage i internationale løb, så længe myndighedernes bestemmelser er, som de er. Tager man afsted alligevel, så vil det som minimum kræve, at man går i isolation ved hjemkomst.

Vil I tage den internationale licens fra dem? For ellers er der vel et slags grønt lys alligevel…

- Nej, vi vil i første omgang opfordre til sund fornuft og til, at man følger myndighedernes retningslinjer. Der er ikke umiddelbart grundlag i vores regelsæt for at inddrage licenserne, da udøverne ikke har forbrudt sig mod vores regelsæt eller begået en ulovlig handling.

Adria International Raceway lægger asfalt til weekendens løb. Foto: Adria International Raceway

Ved stævnet i Italien vil flere hundrede være samlet, men der skulle være stor fokus på sikkerheden. Hyppig testning, god afstand og store bøder samt bortvisningssanktioner for at slække på kravene.

Motorsport koster mange penge, og mange udøvere vil formentlig sige, at de kører professionelt, eller noget der ligner.

DASU har dog rimelige klare linjer for, hvor snittet omkring det professionelle niveau skal ligge, og kørere under 15 år kan ikke anses som sådanne, lyder det fra Ture Hansen.

- Vi skal have strammet op omkring vores anbefalinger vedrørende deltagelse i udenlandske løb, og det gør vi fra mandag, siger generalsekretæren.

Ekstra Bladet har talt med to forældre, der har måttet gøre sig overvejelser omkring deres ambitiøse sønners deltagelse i WSK Champions Cup.

Sikkerheden har været vigtig for dem begge, da de besluttede at give dem grønt lys til at drage mod syd.

Derfor deltager de Jens Weywadt, far til Jonathan Weywadt, 13 år Udenrigsministeriet fraråder rejser til Italien. Havde I overvejet at blive hjemme? - Vi har overvejet det, men da forsikringen dækker, og deres vurdering er, at det er sikkert, så valgte vi, at han kunne tage afsted. Jonathan og hans mekaniker har taget varevognen derned og holder sig for sig selv og bor isoleret. De er selvfølgelig testet inden, undervejs og går isolation efter hjemkomst. - Jeg kan godt forstå, at der bliver stillet spørgsmål omkring det i denne tid, for vi vil gerne fortælle om, hvilke tiltag der er blevet gjort i sporten. Jeg var selv med til VM i 2020, og der blev jeg positivt overrasket over, hvor alvorligt det blev taget. - Det er sindssygt, at sikkerheden er i orden. Ville en anbefaling fra DASU få jer til stoppe udlandsrejser? - Det er dem, vi læner os op ad, så vi har øjne og ører åbne og prøver at navigere bedst muligt. Frank Clausen, far til Tobias Clausen, 12 år - Han er taget afsted, fordi det er forsvarligt og sikkert. De er kørt afsted og skal kun stoppe for at fylde benzin på. Han har været afsted mange gange og holdt sig isoleret, og denne gang har vi også fået et brev fra de italienske myndigheder, hvor der står, at det er sikkert at deltage. Hvis man ikke har det brev, så ville man blive stoppet. Men er det vigtigt at være dernede, når Udenrigsministeriet anbefaler, at man ikke rejser? - Det vi kan inden for rammerne, skal vi, synes jeg. - Jeg har den holdning, at det er elitesport, og at han tilhører verdenseliten, og det er på linje med fodbold. De skal gøre, hvad de kan med de bobler, de kan skabe, og det er sikkerhed frem for alt.

