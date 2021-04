Medie: Kevin og Jan Magnussen skal køre Le Mans sammen

De er to af Danmarks absolut største motorsportsstjerner. Og så er de far og søn.

Hver især har Jan og Kevin Magnussen gloværdige karrierer kørende, og til sommer krydses deres veje så i Le Mans. Det erfarer TV 2 Sport.

Her skal de sammen køre bilen High Class Racing i LMP2-klassen og bliver altså for første gang nogensinde holdkammerater i det legendariske race.

Den spektakulære nyhed ventes at blive offentliggjort fredag, hvor der er indkaldt til pressemøde om et fælles motorsportsprojekt.

Far og søn har igennem flere år ikke lagt skjul på, at det ville være en fantastisk mulighed, hvis de kunne køre Le Mans sammen, og nu ser drømmen altså ud til at gå i opfyldelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kevin og Jan Magnussen skal ifølge TV 2 Sports oplysninger køre Le Mans sammen i år. Foto: Jan Sommer

Tidligere har Kevin Magnussens Formel 1-karriere spændt ben for chancerne for at deltage i 24 timers-løbet.

Men nu er den tidligere Haas-kører ansat hos Chip Ganassi Racing og deltager i den amerikanske IMSA-serie, hvorfor programmet er mere tilforladeligt på den front.

I februar indgik han tilmed en aftale med Peugeot, der også gør sin entré i Le Mans i 2022.

For Kevin Magnussen bliver sommerens Le Mans hans første nogensinde, mens faderen til gengæld sætter sig i bilen for at deltage i det ikoniske race for 23. gang.

Løbet afvikles 21. og 22. august. Oprindelig skulle det have været kørt i juni, som det plejer, men coronavirus satte en stopper for de planer.