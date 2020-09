Meget er anderledes i år

Den forskudte udgave af 24 timers løbet på Le Mans vil på flere måder blive en anderledes udgave af verdens største racerløb.

Udover at der køres for lukkede døre - altså uden publikum - vil halvdelen af løbet komme til at foregå i mørke som et andet natløb,

Det skyldes ikke bare, at løbet er flyttet fra juni til september, men også det usædvanlige starttidspunkt kl. 14.30 for at undgå, at sportsvognene vil kollidere med den afsluttende Tour de France-etape på Champs-Elysees rent TV-mæssigt.

Begrænsninger i Le Mans på grund af corona har desuden betydet, at den ni-dobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen f.eks. må se løbet på TV i stedet for at sidde ved hovedbordet, når diverse æresgæster fra nær og fjern er blevet bespist.

Et behageligt gøremål blandt de mange, som den mest vindende kører har påtaget sig efter at være abdiceret som Le Mans-konge.

Næsten alt candyfloss er fjernet fra 'TV-udgaven' af Le Mans, som flages i gang af Peugeot-bossen Carlos Tavares som en markering af, at det franske bilmærke vil være tilbage i 2022 for at tage kampen op med Toyota, som lige nu har sat sig tungt på løbet.

Det danske High Class Racing overraskede i kvalifikationen og starter som 9'er. Teamet fra Aalborg har modat sidste år en 'blå bil' på banen (Foto: Jan Sommer)

Det er da også Toyota nr. syv med den tidligere Formel 1-kører Kamui Kobayashi, Japan som førstemand, der er på pole position.

Med på startgridden, når løbet flages i gang, vil der være tre af otte startende danskere nemlig Nicki Thiim, Nicklas Nielsen og Jan Magnussen.

Overraskende er det danske team, High Class Racing at finde i femte række på startgridden efter at være sluttet som samlet nr. 9 i den nye hyperpole.

Udover, at der vil blive masser af 'natkørsel', kan meteorologerne ikke udelukke, at der vil komme regn i løbet af natten, så den 88. udgave af 24 timers løbet kan gå hen at blive en stor udfordring for deltagerne.

De otte startende danskere er:

LMP2-klassen:

Startnummer 26: Mikkel Jensen sammen Roman Rusinov, Rusland og Jean-Eriic Vergne, Frankrig i Aurus/Gibson.

Nr. 33: Anders Fjordbach sammen Kenta Yamashita, japan og Mark Patterson, USA i Oreca 07/Gibson.

GTE Pro-klassen:

Nr. 92: Michael Christensen sammen med Kevin Estre, Frankrig og Laurens Vanthoor, Belgien i Porsche 911 RSR-19.

Nr. 95: Nicki Thiim sammen med Marco Sørensen og Richard Westbrook, Storbritannien.

GTE Am-klassen:

Nr. 66: Jan Magnussen sammen med Richard Heistand og Maxwell Root, begge USA i Ferrari 488 GTE EVO.

Nr. 83: Nicklas Nielsen sammen med Francois Perrodo og Emmanuel Collard, begge Frankrig i Ferrari 488 GTE EVO.

Nr- 85: Michelle Gatting sammen med Manuela Gostner, Italien og Rahel Frey, Schweiz i Ferrari 488 GTE EVO.

