Mens du sov: Dansk fritidskører vandt VM-løb

IT-guru og bilentusiast David Heinemeier Hansson vendte i nat tilbage til VM for sportsvogne med en fornem klassesejr i 1000 miles løbet på Sebring i Florida.

Fritidschaufføren stjal billedet fra de højt profilerede fabrikskørere Michael Christensen, Porsche, Nicki Thiim og Marco Sørensen, Aston, Martin og Jan Magnussen, Corvette, som alle sluttede udenfor podiet i et løb som på grund af kraftig regn og uheld sluttede bag en safety car.

Efter en sæson i det amerikanske mesterskab plus en Le Mans-start var David Heinemeier Hansson ellers begyndt at tale om at slutte karrieren, men det blev ikke til mere snakken.

Det var faktisk syvende gang, at han stod øverst på sejrsskamlen i VM, efter at han sammen med de to britiske kørere, Jordan King og Will Stevens, vandt en overbevisende start til mål sejr for Kung Fu-stjernen Jackie Chan Racing i den næststørste klasse LMP2.

Trioen sluttede på en samlet fjerdeplads i et løb, som blev vundet af den afhoppede tidligere Formel 1-verdensmester Fernando Alonso, Spanien, der havde Sebastien Buemi, Schweiz og Kazuki Nakajima, Japan som medkørere i en Toyota.

I GTE Pro-klassen fik 'danskerbilerne', Porsche og Aston Martin, ødelagt løbet for hinanden efter en nærkontakt, og senere oplevede Aston Martin også bremseproblemer og faldt ned igennem feltet fra andenplads til nr. 10.

For første gang i supersæsonen kom de førende i VM, Michael Christensen og Kevin Estre ikke på podiet. Det blev til en femteplads til det dansk/franske makkerpar, som mistede et pænt bid af den solide VM-føring, som svandt ind fra 43 point til 24 point.

Set fra Porsches side er det til at leve med, fordi det er 'søsterbilen' med de to eks-verdensmestre Gianmaria Bruni, Italien og Richard Lietz, Østrig, som er førsteudfordreren.Søsterbilen vandt en kneben klassesejr på Sebring, men verdens mest vindende sportsvognsbilmærke har dermed halvgarderet sig i VM-kampen.

Veteranen Jan Magnussen gæsteoptrådte uden større succes i VM-sammenhæng, da Corvette aldrig fik styr på dækvalget og sluttede på ottendepladsen, men teamet blev i stedet en del klogere inden dagens klassiker, Sebring 12 timer og ikke mindst Le Mans, hvor Corvette er tilbage i VM.

Mens de danske VM-kørere kan snuppe sig en fridag, skal Jan Magnussen som bekendt i aktion igen. Han vil få nyt selskab 'hjemmefra' i 12 timers løbet af Christina Nielsen i den amerikanske kvindebil og Anders Fjordbach, som i 11. time har fået chancen i meget lille LMP2-klasse med kun to biler på startlisten.

