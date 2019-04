Mens du sov: Far kom på podiet igen

Der kom til at mangle en eller to omgang for, at Jan Magnussen som sønnen Kevin Magnussen kunne have fået en 'rund' weekend.

Superveteranen kom ellers med fin slutspurt i nattens løb på havnefronten i Long Beach, men det viste sig at være for sent til at fange den førende Porsche, så Corvette må vente med at få bilmærkets sejr nr. 100 i det amerikanske sportsmesterskab i weekenden, hvor Formel 1 vil fejre løb nr. 1000.

Der var som så ofte før dramatik til målstregen, da vinderbilen fra Porsche med Earl Bamber, New Zealand og Laurens Vanthoor, Belgien, kom i problemer på grund af en defekt diffuser, som påvirkede aerodynamikken.

Undervejs i den hektisk finale kom en Ford GT med Dirk Müller, Tyskland, så meget under pres, at den erfarne tysker kørte i muren, og det var medvirkende til, at Jan Magnussen og makker Antonio Garcia formåede at køre sig frem fra en femteplads til en andenplads i sæsonens korteste løb, et 100 minutters løb.

Mod slutningen af løbet blev der rapporteret om røg fra Jan Magnussen, men Corvette har efterfølgende ikke meldt ud om årsagen, som sagtens kan skyldes noget spildt olie.

Sprintløbet er en del af den store racerweekend i Californien med både sportsvogne og Indy Car, som har afløst Formel 1, som fra 1976 til 1983 også var forbi den 3,1 km lange bane.

Selv om det glippede med en sejr, var der alligevel glæde efter løbet i Corvette-lejren, fordi det dansk/spanske makkerpar er med fremme i mesterskabet, som d'herrer har vundet de seneste to år.

Se også: Magnussens succes gav stress

Se også: Jackie Chan hyrer dansk mangemillionær