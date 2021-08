Mens du sov: Magnussen-bilen i ulykke

Efter en påkørsel og en punktering tidligt om morgenen kører Magnussen-bilen i Le Mans blot for at gennemføre

Ikke meget er gået som planlagt for Team Sashi High Class Racings bil til de 24 timer på Le Mans med to gange Magnussen og Anders Fjordbach.

Efter en svær start plaget af fortsatte problemer med manglende topfart, var natten hård ved den rene danske bil.

Henad klokken 5 om morgenen var Jan Magnussen af banen to gange.

Først blev han skubbet af banen af G-Drives Roman Rusinov, og russeren får en tidsstraf for kontakten mellem LMP2-racerne. Det lykkes for Magnussen at få gang i bilen igen og returnere til pitten.

Men allerede kort efter er den gal igen, da baghjulet eksploderede, og Jan Magnussen bragede i barrieren.

- Ni timer og 49 minutter igen. Fik en punktering og ramte væggen på vej ud af Dunlop-kurven. Var i stand til at få bilen tilbage til garagen og takket være vores Team Sashi High Class Racing-crew, er Kevin Magnussen nu bag rattet, skriver han på Twitter.

Teamet må bruge ti minutter på at reparere både front- og bagende, før bilens debutant kunne tage endnu et stint.

Udover at være langt tilbage i sin egen klasse lå den rene danske bil før solopgang også bag flere GT-vogne.

Natten var barsk ved Magnussen-familiens Le Mans-projekt. Foto: Jan Sommer

I praksis er løbet er ovre, men målet for teamet og det danske projekt er naturligvis at se målstregen, så de fortsætter.

Før klokken syv måtte Kevin Magnussen vende tilbage til pitten med nye problemer. Topfarten har drillet hele ugen, men nu ville den slet ikke trække på langsiden.

- Motoren er bare død, siger Kevin Magnussen over radioen, mens der arbejdes på bilen.

Han bliver siddende i cockpittet, men det ligner et problem, som kan tage lang tid - og måske betyde, at det bliver umuligt at se det ternede flag.

Til TV2 siger Jan Magnussen:

- Det er fandme fedt, at Kevin er her. Alt andet har været frygteligt.

Også den kommende kollega til Kevin Magnussen hos Peugeout i hypercar-klassen, Mikkel Jensen, fik en hård nat.

Aarhusianerens Kessell #57 lå til i den sjove ende i kamp om podieplaceringer i LM GTE Am, men måtte udgå.

Koblingsproblemer plagede bilen fra under en time inde i løbet. Allerede tidligere måtte Nicki Thiims Aston Martin udgå efter et crash trods en suveræn start af danskeren.

Nummer 83 med Nicklas Nielsen har ført Le Mans GTE Am-klasse det meste af tiden. Foto: Jan Sommer

Til gengæld føres klassen suverænt af Ferrari-køreren Nicklas Nielsens bil, AF Course #83.

Også i LM GTE Pro er der muligheder for en dansker på podiet med Michael Christensen som treer for Porsche.

I front fører Toyotas to biler suverænt.

HER KAN DU LÆSE, hvordan Magnussen-projektet kom op at flyve efter en sommerhustur med rigeligt rødvin.