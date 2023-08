Motor-legende pludselig død

Jørgen Bitsch, der var formand for Danmarks Motor Union, er pludselig død efter et styrt på sin motocross-maskine

Dansk motorsport er i chok.

Formanden for Danmarks Motor Union siden 2007, Jørgen Bitsch, er pludselig død.

Jørgen Bitsch blev indlagt den 22. juli, efter et alvorligt styrt på sin motocross-maskine. Siden gennemgik han en større operation.

Meldingerne fra lægerne var positive efter operationen, hvor han både var kontaktbar og svarede på spørgsmål.

Men på trods af de fremskridt, der skete undervejs, opstod der komplikationer under indlæggelsen efter operationen. Det førte til det pludselige dødsfald.

Han var klubformand i Frederiksborg Amts Motorklub og Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub samt formand for Danmarks Motor Union siden 2008.

Han nåede altså at sidde hele 15 år på posten som formand.

Motocross stod den nu afdøde formand Jørgen Bitsch meget nært. Han døde efter et styrt på sin motocross-maskine. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix.

Derudover var han også formand for ligaforeningen i speedway.

I sin tid som formand har Jørgen Bitsch været en del i vælten. Han måtte i 2016 acceptere, at landstræner Anders Secher stoppede med øjeblikkelig virkning som speedway-landstræner. Det skete fordi der var uenighed om tildeling af wildcard.

To år tidligere havde han som formand - helt naturligt - svært ved at sætte ord på, da Kasper Lynggaard mistede livet ved et motocross-stævne i Tyskland.

Jørgen Bitsch har i sin tid som formand også kunne glæde sig over en eksplosion i talentmassen inden for motocross.