Motorsportschef dræbt

Chokbølger gik søndag gennem ikke bare Belgien, men også motorsportsverdenen.

Her stod det nemlig klart, at direktøren for den legendariske racerbane Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet, var død efter en familietragedie.

Hun blev nemlig fundet død i sit hjem i Luxembourg sammen med en veninde og sin mand. Politiets undersøgelser indikerer, at manden, den tidligere racerkører Franz Dubois, har skudt begge kvinder, inden han derefter tog sit eget liv. Motivet til drabet kendes ikke umiddelbart.

I fem år har Maillet været øverste chef for Spa-Francorchamps. En legendarisk racerbane, der ikke blot er yndet udflugtsmål for tusindvis af Formel 1-gale danskere år efter år, men også bliver flittigt benyttet i flere forskellige motorsportsklasser.

Selvom 51-årige Maillet var uddannet som arkitekt og i sine unge år arbejde som det i London, er hun født ind i en motorsportsfamilie.

Derfor var ingen overrasket, da hun i den relativt sene alder af 33 besluttede sig for at blive racerkører - blandt andet i den europæiske Nascar-serie. Her mødte hun sin mand, inden hun ti år efter lagde styrthjelmen på hylden.

Som direktør for Spa-Francorchamps sørgede hun for at udvide racerløbs-porteføljen, således at Spa også begyndte at arrangere WCR-ralliet, Ypres Rally, der også havde hastighedsprøver på den berømte racerbane.

Det løb sluttede lørdag aften, og Maillet var netop vendt hjem efter det, da tragedien indtraf.

Nathalie Maillet var dybt respekteret for sit arbejde i motorsportsverdenen, og hendes død fik sportens centrale organisationer til at mindes hende: