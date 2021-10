Nicki Pedersens dom er faldet

Nicki Pedersens karriere ser alligevel ud til at fortsætte trods frygt for det modsatte.

Danmarks Idrætsforbunds appelinstans har således omstødt Danmarks Motor Unions dom på fire måneders karantæne i en sag om truende og usportslig adfærd. I stedet er dommen gjort betinget i 12 måneder - ligesom den 44-årige speedwaykører har fået en bøde på 15.000 kroner.

Det fortæller Nicki Pedersen til Ekstra Bladet.

Den betingede frakendelse af licensen betyder, at Nicki Pedersen kan skrive under på en kontrakt i Polen, når transfervinduet åbner i begyndelsen af november - og dermed kan han sikre det økonomiske fundament for at fortsætte karrieren

- Det er fantastisk. Jeg er glad for at kunne fortsætte karrieren, siger Nicki Pedersen til Ekstra Bladet.

- Jeg er enig i, at jeg skal have en straf, men jeg er glad for, at juristerne i Danmarks Idrætsforbund har behandlet sagen seriøst, hvor Danmarks Motor Union ikke kunne skille snot fra skæg, siger han med henvisning til den hårdere straf fra Danmarks Motor Union, der ville have kostet karrieren.

Den betingede dom træder kun i kraft, hvis Nicki Pedersen begår en lignende forseelse de næste 12 måneder, skriver Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

Sagen startede med en episode på Moldow Speedway Arena i Holsted i juni, hvor en utilfreds Nicki Pedersen tvang sig adgang til dommertårnet efter at være blevet udelukket af tre heats.

Den tidligere danske verdensmester fortalte til Ekstra Bladet for et par uger siden, at han ville indstille karrieren, hvis ikke han fik lov at skrive kontrakt med en polsk klub i november.

Nicki Pedersen blev verdensmester i 2003, 2007 og 2008.