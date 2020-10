Ny chance til Noah Watt

Noah Watt er tilbage i motorsporten efter nogle måneder på sidelinjen.

Det fortæller hans far, Jason Watt, til Ekstra Bladet.

Noah Watt var i juli nødt til at trække sig fra løbsserien Lamborghini Super Trofeo grundet manglende sponsorer til at finansiere ham.

Nu er han tilbage i Super Trofeo-serien, da han har fået et sæde hos Leipert Motorsport. Holdets faste kører Marcus Paverud måtte trække sig, og det åbnede en mulighed for Noah Watt.

- Leipert Motorsport ringede til mig og gav os et hamrende godt tilbud. Så nu kører Noah med tyske Sebastian Balthasar, som er en yderst kompetent kører, fortæller Jason Watt, der er glad på sønnens vejene.

I tre tests kørte den 18-årige dansker så hurtigt, at han sågar blev inkluderet i Lamborghinis Young Driver Program, der er Lamborghinis talentprogram.

Der kommer han i selskab med sin tidligere holdkammerat og landsmand Kevin Rossel, der også er en del af programmet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er denne Lamborghini, som Noah Watt kommer til at køre i. Foto: Leipert Motorsport

Kæmpe chance til dansk racertalent

Noah Watt skal køre de resterende tre løb for Leipert Motorsport, og ifølge Jason Watt er han i fuld gang med at finde sponsorer, så han kan deltage i alle tre.

- Vi har fundet pengene til to løb, så den unge mand er ude med raslebøssen og lede efter sponsorer.

- Det at sidde på sidelinjen, mens hans racing-kammerater klarer sig godt, har virkelig været en øjenåbner for ham, og han er virkelig gået ind i kampen for at finde sponsorer. Det plejede eller at være mig, der stod for det, men nu er han blevet 18 år og en voksen mand, og det kan man virkelig mærke.

De tre sidste løb i Super Trofeo-serien bliver kørt i Barcelona, belgiske Spa og franske Paul Richard, hvor Noah Watt og Kevin Rossel nu er gået fra at være holdkammerater til rivaler.

