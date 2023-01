Ny dødsulykke i Dakar Rally

9. etape af Dakar Rallyet blev tirsdag overskygget af en tragisk dødsulykke, da en tilskuer omkom under fortsat uklare omstændigheder.

Ifølge flere internationale medier ramte Aleš Loprais' bil en italiensk tilskuer, da køreren skulle navigere uden om en sandbanke, hvor tilskueren stod i en blind vinkel.

Ifølge motorsportssiden The Checkered Flag, findes der en video af episoden, hvor tilskueren rejser sig op efter at være blevet ramt af bilen, hvorefter han falder til jorden igen, inden hjælpen kommer ilende.

Løbsorganisatoren Amaury Sport Organisation (ASO) bekræfter dødsulykken.

- Den italienske tilskuer blev evakueret med helikopter for at få medicinsk assistance, men han døde desværre under transporten, skriver ASO i en pressemeddelelse.

Femte dødsfald siden 2020

Dødsulykken er den femte i Dakar Rally, siden løbet blev flyttet til Saudi-Arabien i 2020. Kørerne Paulo Gonçalves, Edwin Straver og Pierre Cherpin har mistet livet under løbet.

Gonçalves blev ramt af hjertestop, mens Straver og Cherpin begge døde i løbsulykker.

I fjor omkom løbslæge Quentin Lavallée i en ulykke på sidste etape.

I alt har 76 mennesker mistet livet ved Dakar Rally siden løbets fødsel i 1979.

Løbets grundlægger, Thierry Sabine, døde i et helikopterstyrt ved Dakar Rally i 1986.