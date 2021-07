Ny storhedstid for Le Mans: - Største nogensinde

- Vi er tilbage.

Med de ord annoncerede chefen for BMW motorsport, Markus Flasch, på sin personlige Instagram-konto, at tyskerne fra 2023 træder ind i den største klasse inden for sportsvogne.

BMW skifter således Formel E ud med den nye Le Mans Daytona h-klasse (LMDh) og debuterer på til de 24 timer på Daytona.

Deres prototype bliver den nye topklasse i USA, men de kan også deltage i Le Mans sammen med Le Mans Hypercar-bilerne (LMH), hvor Kevin Magnussen og Mikkel Jensen fra næste år stiller op for Peugeot.

BMW har vundet Le Mans en enkelt gang tilbage i 1999. De bliver en del af en ny storhedstid for Le Mans 24 timer, hvor verdens bilproducenter igen flokkes til det ikoniske løb.

- Det er lidt forvirrende med de to klasser LMH og LMDh, men de kommer til at køre mod hinanden, siger Jan Magnussen til Ekstra Bladet.

Team Sashi High Class Racing med Kevin Magnussen, Jan Magnussen og Anders Fjordbach kørte for nyligt sin første Le Mans-test. Foto: PARAGRAPH5/PAOLADE PALMAS

Selv om han må nøjes med at se sin søn deltage i klassen, glæder Danmarks mest vindende racerkører sig over, hvad der kommer til at ske efter en længere periode med dominans senest Porsche og Toyota.

- Jeg tror, det kan blive det største, vi har set på Le Mans, som det var i slutningen af 1990’erne. Fra at være et temmelig tyndt felt tegner det til at blive det største nogensinde, siger Jan Magnussen.

- Mit bud er, at ti fabrikker deltager i 2023.

Toyota, Alpine-Renault, Peugeot, Ferrari, Audi, Porsche og Acura-Honda var bekræftet før BMW’s annoncering, ligesom Cadillac forventes at fortsætte.

Kevin Magnussen og Jan Magnussen skal køre sammen Le Mans sammen med Anders Fjordbach. Foto: Emil Agerskov

Le Mans har også annonceret endnu en god nyhed om årets løb, der er udsat til 21.-22. august.

Arrangørerne vil tillade 50.000 fans, der er udstyret med den franske pendant til det danske corona-pas.

Kevin og Jan Magnussen får deres Le Mans-drøm opfyldt ...

Ganske vist ‘kun’ en femtedel af almindelige år, men ikke desto mindre en stor opgradering for Kevin og Jan Magnussen, som får deres drøm om opfyldt om at køre løbet sammen, når de stiller op i LMP2-klassen for Team Sashi High Class Racing.

- Det betyder, at det bliver et mere normalt Le Mans. Allervigtigst at der kommer danskere derned. Vores projekt er ikke økonomisk afhængigt det, men vigtigt for os kørere med opbakningen, når det endelig sker. Jeg er super glad, siger Jan Magnussen, som naturligvis håber på en dansk fanzone, som i normale år.

Jan Magnussen er lykkelig for, at der kan komme danske fans til Le Mans til august. Foto: PARAGRAPH5/PAOLADE PALMAS