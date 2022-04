Nye konsekvenser: 15-årig russer undskylder efter optrin

Han agerede, før han tænkte.

Den purunge russiske gokartkører Artem Severiukhin, der stiller op under italiensk flag, er havnet i et regulært stormvejr, efter at han to gange bankede på sit bryst, rakte højre arm skråt i vejret og efterfølgende brød ud i grin på podiet, da han vandt et gokartløb for juniorer ved søndagens EM-afdeling i Algarve.

Det skete, mens den italienske nationalmelodi blæste ud af højtalerne, og det fik mildest talt indgribende konsekvenser for den 15-årige teenager.

Severiukhin blev fyret fra sit hold, svenske Ward Racing, der i en officiel erklæring tog afstand til hans handling og understregede, at opførslen var uacceptabel, og nu har Det Italienske Motorsportsforbund også frataget ham kørerlicensen.

Af flere blev aktionen tolket som en nazihilsen.

Den unge kører har taget bladet for munden i en video på Instagram, hvor han grådkvalt fortryder og undskylder optrinnet.

- Jeg vil gerne undskylde til alle for det, der skete i går (sønsdag, red.) ved mesterskabet. Da jeg stod på podiet, lavede jeg en hilsen, der blev opfattet som en hyldest af nazismen. Det er ikke sandt. Jeg har aldrig støttet nazismen, og jeg mener, det er en af de værste forbrydelser mod menneskeheden.

- Jeg ved, jeg er et fjols, og jeg er klar til at tage min straf, men I må tro på, at det ikke var min intention. Jeg havde ikke et ønske om at fornærme nogen. Hverken tilskuere, fans eller mit hold, siger han videre i videoen.

Det Italienske Motorsportsforbund har afholdt et ekstraordinært møde tirsdag, hvor mulige konsekvenser for ham blev debatteret. Severiukhin er nemlig i besiddelse af en italiensk kørerlicens, fordi russere er udelukket fra at deltage i løb under Det Internationale Motorsportsforbund.

Resultatet af mødet er ganske klart.

'Bestyrelsen har med øjeblikkelig virkning tilbagetrukket Severiukhins sportslicens, og vi har samtidig henvist ham til Sports Justice (domstolen, red.), så den kan fastlægge eventuelle yderligere sanktioner', lyder det i erklæringen.

'Severiukhin har vist mangel på respekt. Ikke kun for de universelle værdier, der altid har inspireret enhver sportsgren, men også for medmenneskelighed og værdighed'.

Det Internationale Motorsportsforbund (FIA) har også meldt sig i koret.

I en pressemeddelelse oplyser forbundet, at man har iværksat en undersøgelse af episoden.

