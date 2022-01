Ønsker hævn til sidst

Ti minutter før tid gik alt i sort for Kevin Magnussen og co.

Holdet kæmpede for sejren ved det legendariske Daytona-løb, men drønede ind i en punktering, der knuste drømmen om succes - endda i Magnussens første optræden i en sportsvogn.

Racet betragtes som en af verdens største motorsportsbegivenheder på linje med Formel 1-grandprixet i Monaco, Indy 500 og Le Mans.

I år skal der indskrives mere dansk succes i Daytonas historiebøger, fortæller Magnussen.

- Der er stor lyst til at tage hævn i år og prøve at færddiggøre det, siger den danske racerstjerne til TV3 Sport forud for løbet.

- Jeg glæder mig helt vildt. Jeg er ikke rigtig nervøs, for jeg tror, at jeg er blevet hærdet i Formel 1.

Hele sæsonen i IMSA-serien blev nærmest formet som det allerførste løb. Det var tæt på mange gange, men kun en gang lykkedes det at hive sejren hjem, selvom Chip Ganassi-teamet lå virkelig godt til mange gange.

Om natten bliver det lidt sværere, og det bekommer den danske racer godt. Foto: Brian Cleary/bcpix.com

Nye ansigter

Der er blevet skiftet ud blandt Magnussens holdkammerater til dette løb, hvilket skyldes, at teamet har fået mulighed for at tage to biler på banen i DPi-klassen.

De nye folk, der skal flankere Kevin Magnussens er blandt andet svenske Marcus Ericsson, som han kender rigtig godt fra tiden i Formel 1. Derudover får de selskab af Alex Lynn og Earl Bamber, der har vundet Le Mans to gange.

I den anden bil sidder Magnussens tidligere Daytona-holdkammerater Renger van der Zande og Scott Dixon, men Ganassis løbsdirektør Mike Hull har udtalt, at de ikke vil favorisere den ene bil fremfor den anden.

- Kørerens evner bliver det, der adskiller dem, lyder det.

Sidste år startede Magnussen et amerikansk eventyr, og nu er det ved at lakke mod enden. Foto: Richard Prince

Sidste gang

I F1 havde Magnussen meget sjældent materialet eller heldet til at konkurrere om de øverste placeringer, og den del gjorde ham virkelig frustreret. Derfor har det været en kærkommen chance at konkurrere i en anden klasse, som i højere grad har givet ham mulighed for blande sig helt i toppen.

Skulle hævnen efter sidste års skuffelse lykkes, så vil han blive den første dansker til at blive samlet vinder siden John Nielsen i 1988.

Ifølge motorsportsmediet Racer bliver dette sidste gang, hvor danskeren repræsenterer Ganassi-teamet, før han skal videre til FIA WEC Hypercar, hvor han skal køre for Peugeot.

Magnussen har de første officielle træningsessioner til det endelige løb torsdag aften, og der følger to om fredagen. De 24 timers drama begynder lørdag aften kl 19.40.

Her kan du læse om ti ting, som du skal vide om den nye F1-sæson