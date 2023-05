Øv! Lundgaard misser sejren i USA

Christian Lundgaard kunne med en sejr lørdag aften dansk tid have skrevet sig ind i historiebøgerne som den første dansker, der har vundet et løb i IndyCar.

Men sådan gik det ikke på Indianapolis Motor Speedway Road Course, hvor han ellers startede i pole position, men endte med at køre over stregen som nummer fire.

I stedet var det den spanske racerkører Álex Palou, der kunne juble over sejren i GMR Grand Prix.

Spanieren lægger sig dermed også solidt i spidsen i den samlede stilling, hvor den 21-årige danske kører dog også har fået sikret sig nogle vigtige point.

Overskægget bliver, indtil Christian Lundgaard vinder sit første løb i Indycar. Foto: Joe Skibinski/Penske Entertainment

Lundgaard og hans team, Rahal Letterman Lanigan Racing, vil formentlig ærgre sig over, at det ikke blev til den store triumf, efter danskeren fredag var den hurtigste af de 27 kørere.

Det sikrede ham nemlig pole position, hvilket ingen andre danskere har præsteret i, hvad der regnes som verdens næstbedste racingserie - kun overgået af Formel 1.

Men lørdag var der ikke helt lige så meget fart i raceren og efter en dramatisk start, måtte Christan Lundgaard i sidste ende se sig slået.

Danskerens overlæbe prydes i øjeblikket af et lille moustache. Han svor før sæsonstart først at barbere det af, når han havde vundet sit første Indycar-løb, og derfor må han leve med et overskæg lidt endnu.