Officielt: Kevin på plads på amerikansk hold

Ekstra Bladet kunne allerede fortælle det 26. november, men nu er det helt officielt:

Næste år skal Kevin Magnussen køre sportsvogn i den amerikanske IMSA-serie, hvor han skal tørne ud for Chip Ganassi Racing i Prototype international-klassen (DPi)

Teamkammerat bliver den 34-årige dobbelte Daytona-vinder Renger van der Zande fra Holland.

- Hvis du er i professionel racing noget sted i verden, så kender du navnet Chip Ganassi, og hvad det står for i motorsport. Chip har bygget en af verdens bedste racing-organisationer både på og uden for banen, og du kan se tilbage i historien og se den ufattelig rekordliste, især når det gælder sportsvogne, siger Kevin Magnussen.

- Det er en stor mulighed for mig at blive del af holdet med CGR (Chip Ganassi Racing), Renger og Cadillac. Jeg kan ikke vente med at komme i gang og begynde forberedelserne til 2021-sæsonen, siger danskeren.

Mine børn hjalp mig ud

Hans hollandske teamkammerat har kørt i USA siden 2014.

- Jeg har været heldig nok til at have kørt og vundet med Scott (Dixon) i sportsvogne, og jeg synes, at han legemliggør hele Chip Ganassi Racing-organisationen, og hvad den drejer sig om. Det er et førsteklasses foretagende, og teamet ved, hvordan man vinder store løb, siger Renger van der Zande.

- Chip har altid ønsket at bygge et hold, som han selv ville ønske at køre for. Han er bestemt lykkes med det, og resultaterne taler for dem selv i mange serier over hele verden. For at sige det mildt glæder både Kevin og jeg os til at få 2021-sæsonen indledt på Daytona, siger han.

Sæsonen indledes sidste weekend i januar.

