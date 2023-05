OnlyFans-model gør comeback i motorsport

Dårlige resultater og en svigtende indkomst var årsagen til, at den nu 28-årige australier Renee Gracie for fem år siden droppede motorsportskarrieren i hjemlandet.

I stedet lavede hun en profil på tjenesten OnlyFans, hvor hun solgte pornografiske billeder og videoer af sig selv.

Nu har hun imidlertid gjort comeback i motorsportsverdenen i Australian GT Championship. Og her har hun fået opbakning af OnlyFans, der har hjulpet hende tilbage til sporten.

'Er taknemmelig for igen at gøre det, jeg elsker. Tak til OnlyFans for at støtte mig på denne rejse', skriver Renee Gracie i et opslag på sin Instagram-profil.

Med til opslaget hører en række billeder af Gracies bil, der prydes af flere store OnlyFans-logoer. Hendes sportstøj er tydeligvis også sponsoreret af den kontroversielle onlinetjeneste.

- Jeg begyndte at planlægge et comeback til sporten i 2021. Det var her, jeg blev seriøs, snakkede med folk og opdagede, hvad der var muligt, siger Renee Gracie til motorsport.com.

- Alt har fungeret og er faldet på plads, og jeg er virkelig glad med alt og alle, jeg arbejder sammen med, og som har været en del af rejsen.

- Det er ligesom at køre på cykel, man glemmer det aldrig, afslutter hun.

I sit første løb efter comebacket sluttede Renee Gracie som nummer 13.