Optur efter sandt mirakel

22 måneder efter monsterulykken i Macau kører 'miraklet' Sophia Flörsch med i verdens største racerløb i Le Mans.

Den 19-årige tysker fik allerede i fjor en pris for årets comeback, men med deltagelsen i 24 timers løbet tager hun endnu et skridt opad karrierestigen.

Sophia Flörsch er med i den ene af to kvinderbiler i årets udgave i et felt, hvor der blandt andet er 16 kørere med en Formel 1-fortid og ikke at forglemme otte danske kørere deriblandt Michelle Gatting, som er med i den anden kvindebil.

Den 19-årige er et sandt mirakel.

I flere dage holdt motorsporten vejret efter den store ulykke i Macaus Formel 3 Grand Prix i november 2018.

Med 275 km i timen gik det galt på fjerde omgang i det traditionsrige gadeløb i den tidligere portugisiske koloni Macau, som er Kinas svar på Las Vegas.

Et fejlagtigt gult flag betød, at inderen Jehan Daruvela lettede foden fra speederen, og Sophia Flörsch kom op at flyve og røg baglæns i hegnet og tilbage på banen, hvor landede ovenpå japaneren Sho Tsuboi.

Hendes held var, at motoren gav hende beskyttelse i sammenstødet med det såkaldte 'fangehegn'.

Udover den unge tysker kom også Sho Tsuboi sammen to pressefotografer og en marshall med på hospitalet.

Værst medtaget var Sophia Flörsch, som to gange måtte på operationsbordet.

Den anden gang gennemgik hun en 11 timer lang operation, fordi hun havde pådraget sig et brud på syvende halshvirvel, så de kinesiske læger måtte gå meget langsomt frem for ikke at gøre skade på vitale nerver og muskler.

Bagefter var der frygt for, at skaden ville permanent, men den frygt viste sig at være ubegrundet.

Efter fire måneders genoptræning valgte hun at genoptage karrieren i den internationale Formel 3-serie, hvor hun har kørt mod det danske stortalent Frederik Vesti.

- Ulykken er i dag ude af mine tanker, har hun fortalt forud debuten i Le Mans, hvor hun kører sammen colombianske Tatiana Calderon, som er F1-testkører hos Alfa Romeo og hollandske Beitske Visser i en Oreca 07-Gibson i LMP2-klassen.

En debut, som på grund af coronaen er blevet forsinket, fordi hun var sidste år sammen med andre en række andre håbefulde unge kørere samt supeveteranen Jan Magnussen i Bahrain for at teste med henblik på den kommende sportsvognssæson.

Selv om sidstnævnte har mere end 20 års erfaring i klassen var han af sted til ørkenlandet med henblik et dansk hold i en dansk bil i Le Mans, men det projekt røg på grund af coronaen i vasken.

